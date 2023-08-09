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Palu ailesi davasında karar açıklandı!

GİRİŞ TARİHİ: 09.08.2023, 14:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.08.2023, 14:56
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Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Cinayetten istismara, gasptan dolandırıcılığa, suç zinciri içinde tuhaf olaylarla Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesi... Müge Anlı'nın gazetecilik başarısıyla örtsbas edilen gerçekler açığa çıkmış, iki cinayet aydınlanmıştı.

Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008 yılında Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma açılmıştı. Anne ve kızına ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019 yılında Palu ailesinin Müge Anlı'ya çıkması ile tekrar gündeme gelmişti. İşte Türkiye'de etkisi hala süren cinayetin detayları...

Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Emine Ustael ile evlendikten sonra ailede üstünlük kurmak için sinsi planlar yapan enişte Tuncer Ustael, iddialara göre ailenin elindeki bütün miraslara sahip olmak istedi.

Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Herkese kendisini 'cinci hoca' olarak tanıtan Tuncer Ustael, ilk olarak ailede kendisine inanmayan Ahmet Tanhal ve Harun Palu'dan kurtulmak için harekete geçti.

Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Tuncer Ustael'in söylediği yalanlara inanan İsa Palu, ilk olarak Ahmet Tanhal'ı öldürdü. Oğlunun katil olduğunu öğrenen Harun Palu da oğlunun suçunu üstlendi ve hapse girdi.

Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Ahmet Tanhal'ı ortadan kaldırmanın planlarını yapan Tuncer Ustael, İsa Palu ve ailesine Meryem Tanhal'ın kötü yolda olduğunu, kocası Ahmet'in onu fuhuşa zorladığını iddia etti.

Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Eşi Ahmet Tanhal öldükten sonra ortada kalan Meryem Tanhal eniştesi Tuncer Ustael'in evine yerleşti. Ustael, hain planını tekrar devreye soktu.

Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Palu ailesini karşısına alarak Meryem Tanhal'ın kötü yolda olduğunu söyleyerek aileyi psikolojik olarak paralize etti.

Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Tuncer Ustael'in söylediği yalanlar arasında en dikkat çekici olanı, Meryem Tanhal'ın ailesine uyuşturucu verdiği, uyuttuğu ve bu şekilde ailesinin böbreklerini alarak organ mafyasına satacağı iddiasıydı.

Palu ailesi davasında karar açıklandı!

Ortada kalan Meryem Tanhal ve çocukları Tuncer Ustael'in evinde yaşadığı sırada cinsel istismara maruz kaldı.

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