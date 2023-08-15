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Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

GİRİŞ TARİHİ: 15.08.2023, 10:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.08.2023, 10:26
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Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Sevgi Demirci ve çocuklarının kaybını, 5 kişilik cinayetler zinciri ortaya çıkardı.

Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Şüpheli Ömer Y. ifadesinde Sevgi Demirci'yi sevgilisi Ünal Y.'ye sarılırken arkadan yaklaşarak kabloyla boğduğunu, oğlu Eren'i başına kazma sapı ve çekiçle vurarak öldürdüğünü, 13 yaşındaki küçük kızı ise görgü şahidi kalmasın diye yine kabloyla boğduğunu anlattığı belirtildi.

Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

İşlenen 5 cinayetten aile üyelerinden bir çoğunun haberi olduğu ancak polise haber verilmediği ortaya çıktı!

Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Yeğenleri ve kardeşini aramak için yayına gelen teyzeler, 'kanımız dondu' şok olduk dediler.

Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Müge Anlı, işin içinde Sevgi'nin kızı Zeynep'in kayınpederi, kayınvalidesi, kayınbiraderi olabileceği iddialarına dikkat çekmişti...

Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Cinayetler işlenmeden önce planlandığını ve yerleri kazıldığını anlatan Müge Anlı, öldürdükten sonra o kazılı yere gömüldüklerini söyledi.

Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Anlatılanların kimsenin aklı alamayacağı kadar kötülük hikayesi diye konuşulurken yayındaki yakınlarının şok geçirdiği gözden kaçmadı.

Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

İlk öldürülen kişinin Mücahit olduğu, Sevgi Demirci'nin çocuklarının babası olduğu Sevgi Hanım'ın da ilk eşi olduğu bilgisi verildi.

Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Bu cinayetlerin ilk halkasının 2017'de işlendiği ortaya çıkıyor.

Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Programa gelen Ömer ve Ünal adlı kişilerin Çatalca'da olaydan bir gün önce çukur kazdıları ortaya çıkıyor.

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