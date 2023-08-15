Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Şüpheli Ömer Y. ifadesinde Sevgi Demirci'yi sevgilisi Ünal Y.'ye sarılırken arkadan yaklaşarak kabloyla boğduğunu, oğlu Eren'i başına kazma sapı ve çekiçle vurarak öldürdüğünü, 13 yaşındaki küçük kızı ise görgü şahidi kalmasın diye yine kabloyla boğduğunu anlattığı belirtildi.
İşlenen 5 cinayetten aile üyelerinden bir çoğunun haberi olduğu ancak polise haber verilmediği ortaya çıktı!
Müge Anlı, işin içinde Sevgi'nin kızı Zeynep'in kayınpederi, kayınvalidesi, kayınbiraderi olabileceği iddialarına dikkat çekmişti...
Cinayetler işlenmeden önce planlandığını ve yerleri kazıldığını anlatan Müge Anlı, öldürdükten sonra o kazılı yere gömüldüklerini söyledi.
Anlatılanların kimsenin aklı alamayacağı kadar kötülük hikayesi diye konuşulurken yayındaki yakınlarının şok geçirdiği gözden kaçmadı.
İlk öldürülen kişinin Mücahit olduğu, Sevgi Demirci'nin çocuklarının babası olduğu Sevgi Hanım'ın da ilk eşi olduğu bilgisi verildi.