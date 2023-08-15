Peş Peşe işlenen 5 cinayet açığa çıktı!

Şüpheli Ömer Y. ifadesinde Sevgi Demirci'yi sevgilisi Ünal Y.'ye sarılırken arkadan yaklaşarak kabloyla boğduğunu, oğlu Eren'i başına kazma sapı ve çekiçle vurarak öldürdüğünü, 13 yaşındaki küçük kızı ise görgü şahidi kalmasın diye yine kabloyla boğduğunu anlattığı belirtildi.