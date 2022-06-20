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Recep Ünal'ı kim öldürdü?

Antalya'da cinayet...

GİRİŞ TARİHİ: 20.06.2022, 14:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.06.2022, 14:48
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Recep Ünal'ı kim öldürdü?

15 Eylül 2017 tarihinde 29 yaşındaki genç adam Recep Ünal,

Recep Ünal'ı kim öldürdü?

Antalya Alanya'da evine yaklaşık 100 Metre ötede silahlı saldırıya uğrayarak öldürülüyor...

Recep Ünal'ı kim öldürdü?

Eşi Zeliha Hanım canlı yayında...

Recep Ünal'ı kim öldürdü?

Cinayetin çözülmesi için canlı yayına gelen kadın gözyaşlarını tutamadı.

Recep Ünal'ı kim öldürdü?

Zeliha Hanım'a ihanet ettiği iddia edilen kadın da canlı yayında.

Recep Ünal'ı kim öldürdü?

Canan Hanım neden şüphelerin odağında?

Recep Ünal'ı kim öldürdü?

5 yıldır sürekli suçlanan kadın katilin bulunmasını istedi...

Recep Ünal'ı kim öldürdü?

Recep'le zorla mı görüşüyordu?

Recep Ünal'ı kim öldürdü?

Aynı zamanda Ercan Karaaslan'la da görüştüğünü söyleyen Canan Hanım, Recep'in kıskançlık cinayetine mi kurban gittiğini düşündürdü...

Recep Ünal'ı kim öldürdü?

2 çocuk babası Recep Ünal'ın katili kim?

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