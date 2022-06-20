Recep Ünal'ı kim öldürdü?

15 Eylül 2017 tarihinde 29 yaşındaki genç adam Recep Ünal, Antalya Alanya'da evine yaklaşık 100 Metre ötede silahlı saldırıya uğrayarak öldürülüyor... Eşi Zeliha Hanım canlı yayında... Cinayetin çözülmesi için canlı yayına gelen kadın gözyaşlarını tutamadı. Zeliha Hanım'a ihanet ettiği iddia edilen kadın da canlı yayında. Canan Hanım neden şüphelerin odağında? 5 yıldır sürekli suçlanan kadın katilin bulunmasını istedi... Recep'le zorla mı görüşüyordu? Aynı zamanda Ercan Karaaslan'la da görüştüğünü söyleyen Canan Hanım, Recep'in kıskançlık cinayetine mi kurban gittiğini düşündürdü... 2 çocuk babası Recep Ünal'ın katili kim? Motosikletle muz bahçesinin önünde başından vurularak öldürüldü. Vurulduğu gün sevgilisi Canan ile mi buluşmaya gitti? Eşi ve iddiaların odağındaki sevgilisi canlı yayında yüzleşti... Kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Canan Hanım'ın mahkemede verdiği ifade şaşırtıcıydı... Recep Ünal, Canan Hanım'ı eve bıraktığında, Canan Hanım eve neden koşarak gitti? Taraflar karşı karşıya...