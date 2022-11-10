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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

GİRİŞ TARİHİ: 10.11.2022, 10:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.11.2022, 11:32
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Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, ilginç bir evliliği ekrana taşıdı. Eşinin altınlarını çaldığını iddia eden Remziye Hanım, araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

Remziye Hanım'ın anlattıkları başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şoka soktu. Kocasına şiddet uyguladığı söyleyen kadının anlattıkları gündem oldu.

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

Eşiyle sık sık kavga ettiklerini belirten kadın, kocasına şiddet uyguladığını itiraf etti.

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

Eşi Esat Bey'i nasıl dövdüğü hakkında ayrıntı vermekten çekinmeyen Remziye Hanım, iki kez kafa attığını söyledi.

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

Ben yalan konuşmam diyen kadının açıklamaları Müge Anlı'yı bile şaşkına çevirdi. Elindeki çiviyle eşini çivilediğini söyledi. Anlı bu duruma tepki gösterdi.

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

Pastanecinin kızını çok övüyordu, telefonla aradığında gece saat kaç lursa olsun yanına gidiyordu diyen Remziye Hanım, sürekli kavga ettiklerini eşinin kendisini dövmeye gücü yetmediğini öne sürdü.

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

53 gramlık 5 bilezik, 16 ata altını, 1 çeyrek altın, 40 bin nakit para ve 400 bin değerindeki arabayı geri istediğine değinen kadın, Esat Bey'in bunları geri getirmesini istedi.

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

İlk gün yayına bağlanan Esat Bey, eşinin sorunları olduğunu belirterek, yaşadıklarını anlattı.

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

Eşinin şiddetinden kaçan adam, "Bizimki evlilik değil dövüş kulubüydü" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

Karı koca kozlarını canlı yayında paylaştı. Müge Anlı, Esat Bey ve Remziye Hanım'ı ayrı ayrı oturttu.

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