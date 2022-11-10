Remziye Hanım'ın hangi açıklamaları Müge Anlı'yı şoka soktu?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, ilginç bir evliliği ekrana taşıdı. Eşinin altınlarını çaldığını iddia eden Remziye Hanım, araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Remziye Hanım'ın anlattıkları başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şoka soktu. Kocasına şiddet uyguladığı söyleyen kadının anlattıkları gündem oldu.
Eşi Esat Bey'i nasıl dövdüğü hakkında ayrıntı vermekten çekinmeyen Remziye Hanım, iki kez kafa attığını söyledi.
Ben yalan konuşmam diyen kadının açıklamaları Müge Anlı'yı bile şaşkına çevirdi. Elindeki çiviyle eşini çivilediğini söyledi. Anlı bu duruma tepki gösterdi.
Pastanecinin kızını çok övüyordu, telefonla aradığında gece saat kaç lursa olsun yanına gidiyordu diyen Remziye Hanım, sürekli kavga ettiklerini eşinin kendisini dövmeye gücü yetmediğini öne sürdü.
53 gramlık 5 bilezik, 16 ata altını, 1 çeyrek altın, 40 bin nakit para ve 400 bin değerindeki arabayı geri istediğine değinen kadın, Esat Bey'in bunları geri getirmesini istedi.
Eşinin şiddetinden kaçan adam, "Bizimki evlilik değil dövüş kulubüydü" diyerek yaşadıklarına isyan etti.