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Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

GİRİŞ TARİHİ: 07.11.2022, 14:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.11.2022, 15:02
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Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'nin gündemine oturan Selim Yalçınkaya cinayeti büyük bir merakla takip ediliyor. Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü sorusu yanıtını ararken, Yalçınkaya'nın eski eşi ve ailesi karşı karşıya geldi.

Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

İki aile birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunurken stüdyoda gerginlik tırmandı. Eski eş Derya'nın özel hayatı yeniden gündeme geldi.

Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Selim Yalçınkaya neden öldürüldü? Cinayeti kim işledi? 23 yaşında bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya'nın öldürülmesinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde oturduğu evin garajında ölü bulunan Selim Yalçınkaya'nın ailesi, eski gelinleri Derya'yı suçladı.

Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

11 Ağustos'ta başına sert bir cisim vurularak öldürülen Selim Bayraktar'dan kim, ne istedi?

Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Oğlunun katilini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Nasibe Yalçınkaya, cinayetle ilgili eski gelinini suçladı.

Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

"Derya ile Selilm, olaydan 7 ay önce boşanmıştı" diyen eski kayınvalide, Selim Yalçınkaya'nın evliliği boyunca ihanete uğradığını öne sürdü.

Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Derya ise "Bahsi geçen ve eski kayınpederimin öldürdüğü Erdoğan'la konuşmam oldu ama ben ona sevgili gibi yazmadım. O bana 'canım' diyordu. Ben, Erdoğan'ın eski kayınpederimle ve Selim'le bir olarak bana oyun kurduklarını düşündüm" dedi.

Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Selim Yalçınkaya'yı ölüme götüren olayların gelişimi herkesi şaşkına çevirirken cinayetin üzerindeki sis perdesi henüz aralanamadı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.

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