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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

GİRİŞ TARİHİ: 28.05.2024, 12:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.05.2024, 12:25
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Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Can dostuyla birlikte kaybolan 22 yaşındaki Selin Öztürk olayında yeni gelişmeler yaşandı. Selin Öztürk'ün kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları çarpıcı açıklamalar yaptı!

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 16 Nisan Salı günü kaybolan 22 yaşındaki Selin Öztürk olayının ardındaki sır Müge Anlı'da aralanıyor.

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Eşi bir süredir cezaevinde olduğu için annesinin yanında kalan Selin Öztürk, babasına gidip duş alacağını söyleyerek evden ayrılıp bir daha geri dönmedi.

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Köpeği ile birlikte kaybolan Selin Öztürk'ün abisi annesini suçlarken, acılı anne ise tek derdinin kızının bulunması olduğunu söyledi.

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Müge Anlı, genç kızın kaybolmadan önce yaşadıklarının pek de normal olmadığını söyleyerek olaya dikkat çekti.

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Günlerdir Müge Anlı'nın gündeminde olan Selin Öztürk olayına ilişkin kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları konuştu.

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Selin Öztürk'ü kaybolmadan önce gören isimlerden bir olan Merve Uzun dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

43 gündür kayıp olan Selin Öztürk'ü kaybolmadan bir gün önce Merve, Tolga ile birlikte evine bıraktıklarını söyledi.

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Muhammet'in Selin ile birlikte kredi kartından harcadıkları bin beş yüz lira nedeniyle taksici Emo tarafından arandığını söyledi.

Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Selin'i evine bıraktıklarının ertesi günü Muhammed, Merve, Arif ve Tolga'nın gelen bir telefonun ardından ovaya gittiklerini anlatan Merve, "Arabadan sadece Muhammet ve Tolga indi. Bir abi konuşmaya başladı, sonra da elinde silah olan biri geldi. Sonra 15 kişilik çok kalabalık bir grup oldular" şeklinde konuştu.

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