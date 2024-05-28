Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?

Selin'i evine bıraktıklarının ertesi günü Muhammed, Merve, Arif ve Tolga'nın gelen bir telefonun ardından ovaya gittiklerini anlatan Merve, "Arabadan sadece Muhammet ve Tolga indi. Bir abi konuşmaya başladı, sonra da elinde silah olan biri geldi. Sonra 15 kişilik çok kalabalık bir grup oldular" şeklinde konuştu.