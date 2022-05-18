Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'Muhammet Burhan'ı kim öldürdü' sorusu yanıt arıyor. Başarılı programcı Müge Anlı, sorularıyla düğümü çözmeye çalıştı. Muhammet Burhan'ın öldürülmesinin ardından şüphe okları eşi Fatma Burhan'a yönlendi. Fatma Burhan'ın Selami ile olan gönül ilişkisi cinayete dair büyük bir şüphe yarattı. Fatma ise kendisini savunurken farklı kişilere dair birçok suçlamada bulundu. Tarafların sesleri yükseldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sinirler gerildi. Fatma Burhan, cinayeti kimin işlediğini bilmediğini ifade etti. Müge Anlı zaman zaman tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Fatma'ya kendisini şüpheli hale getiren olayın detaylarını hatırlattı. Sözen, cinayet şüphelisi olan Selami'yi korumanın Fatma'yı şüpheli hale getirdiğini belirtti. Müge Anlı, Selami'nin sözlerine eleştiride bulundu. Selami'nin bazı konuşmalarında yer alan çelişkiler canlı yayında dikkat çekti. Cinayet saatinin belli olduğunu hatırlatan Müge Anlı, Selami'nin evinin cinayetin işlendiği yere yakın olduğunu dile getirdi. Selami, Muhammet Burhan'ın öldürüldüğü yerin kendi evine 15 dakika uzaklıkta olduğunu iddia etti. Müge Anlı ekibi ise mesafenin 5 - 6 dakikalık olduğunu ortaya çıkardı. Muhammet Burhan'ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.