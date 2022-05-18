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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

GİRİŞ TARİHİ: 18.05.2022, 16:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.05.2022, 16:32
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Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te "Muhammet Burhan'ı kim öldürdü" sorusu yanıt arıyor.

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Başarılı programcı Müge Anlı, sorularıyla düğümü çözmeye çalıştı.

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Muhammet Burhan'ın öldürülmesinin ardından şüphe okları eşi Fatma Burhan'a yönlendi.

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Fatma Burhan'ın Selami ile olan gönül ilişkisi cinayete dair büyük bir şüphe yarattı.

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Fatma ise kendisini savunurken farklı kişilere dair birçok suçlamada bulundu.

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Tarafların sesleri yükseldi.

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sinirler gerildi.

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Fatma Burhan, cinayeti kimin işlediğini bilmediğini ifade etti.

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Müge Anlı zaman zaman tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Sesler yükseldi! Fatma ve Selami...

Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Fatma'ya kendisini şüpheli hale getiren olayın detaylarını hatırlattı.

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