Sibel Karabulut'un alıkonulduğu iddiası

Sibel Karabulut, Cüneyt Ak isimli kişi tarafından 6 ay önce istismara uğramıştı.
Yayına katılan anne Fatma ve teyze Sakine, Sibel'in 3 çocuğunu bırakıp gidecek biri olmadığını söyledi.
Anne Fatma, kızının istismar olayını yaşadıktan sonra kocasına geri döndüğünü ve ilişkilerinin normal olarak tanımlayabileceğini söyledi.
Teyze Sakine, Sibel Karabulut kaybolduğu zaman evlerine gittiklerini, eşi Abbas'a "Sen bunu öldürdün mü?" diye sorduğunu söyledi.
Eşinin de psikolojisinin bozuk olduğu, Sibel Karabulut'u birkaç kez boğmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Sibel Karabulut'u istismar edip kaçırdığı iddia edilen Cüneyt Ak'ın 5 çocuğu olduğu da iddilar arasındaydı.
Sibel Karabulut'un babasına istismar fotoğraflarının atıldığı ve Cüneyt Ak'ın "Kızınız kocasından boşanınca onunla evleneceğim" dediği konuşuldu.