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Sibel Karabulut'un alıkonulduğu iddiası

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2023, 15:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2023, 16:32
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Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Sibel Karabulut, Cüneyt Ak isimli kişi tarafından 6 ay önce istismara uğramıştı.

Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Yayına katılan anne Fatma ve teyze Sakine, Sibel'in 3 çocuğunu bırakıp gidecek biri olmadığını söyledi.

Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Anne Fatma, kızının istismar olayını yaşadıktan sonra kocasına geri döndüğünü ve ilişkilerinin normal olarak tanımlayabileceğini söyledi.

Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Teyze Sakine, Sibel Karabulut kaybolduğu zaman evlerine gittiklerini, eşi Abbas'a "Sen bunu öldürdün mü?" diye sorduğunu söyledi.

Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Eşinin de psikolojisinin bozuk olduğu, Sibel Karabulut'u birkaç kez boğmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Sibel Karabulut'u istismar edip kaçırdığı iddia edilen Cüneyt Ak'ın 5 çocuğu olduğu da iddilar arasındaydı.

Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Sibel Karabulut'un babasına istismar fotoğraflarının atıldığı ve Cüneyt Ak'ın "Kızınız kocasından boşanınca onunla evleneceğim" dediği konuşuldu.

Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Sibel Karabulut canlı yayına bağlandı.

Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Cüneyt'i sevdiğini ve zorla götürülmediğini söyledi.

Sibel Karabulut alı mı kondu?
Sibel Karabulut alı mı kondu?

Anne Fatma; "Tehdit var, kızım çocuklarını bırakmaz'' dedi.

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