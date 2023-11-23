ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

GİRİŞ TARİHİ: 23.11.2023, 14:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.11.2023, 15:28
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Geçtiğimiz sezon Müge Anlı İle Tatlı Sert programının en çok konuşulan ismi Sinan Sardoğan'ın akıbeti merak konusu...

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

62 yaşındaki Arife Gökçe'ye müstehcen mesajlar atan Sardoğan'ın yaşlı kadının kaybında parmağı olup olmadığı merak edildi. Sinan Sardoğan, canlı yayınlarda çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Sinan Sardoğan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Canlı yayına telefonlar yağdı.

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Köyde yaşayan birçok kadının Sinan Sardoğan'ın zorbalığına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Sinan Sardoğan hakkında ortaya atılan iddialardan biri de çocuğunu istismar ettiği yönündeydi.

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'nin gündemine oturan Sinan Sardoğan tutuklandı. Hakkında onlarca ihbar bulunan Sinan Sardoğan, küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan cezaevine konuldu.

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşanan olaylar zinciri, Sinan Sardoğan'ı parmaklıkların ardına gönderdi.

Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Sinan Sardoğan tutuklanarak cezevine gönderildi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN