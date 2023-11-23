Sinan Sardoğan hapisten çıktı mı? Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe bulundu mu?

Geçtiğimiz sezon Müge Anlı İle Tatlı Sert programının en çok konuşulan ismi Sinan Sardoğan'ın akıbeti merak konusu...
62 yaşındaki Arife Gökçe'ye müstehcen mesajlar atan Sardoğan'ın yaşlı kadının kaybında parmağı olup olmadığı merak edildi. Sinan Sardoğan, canlı yayınlarda çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.
Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.
Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'nin gündemine oturan Sinan Sardoğan tutuklandı. Hakkında onlarca ihbar bulunan Sinan Sardoğan, küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan cezaevine konuldu.
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşanan olaylar zinciri, Sinan Sardoğan'ı parmaklıkların ardına gönderdi.