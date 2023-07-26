Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

Sinan Sardoğan'ın annesi yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybında bir rolü olup olmadığı araştırılırken birçok iddia ortaya atıldı.
12 torun, 5 çocuk sahibi yaşlı kadının akıbeti araştırılırken Sinan Sardoğan'ın Tokat'ta yaşadığı köyünde yaşayan kadınları taciz ettiği, onlara çirkin mesajlar attığı öne sürüldü.
Canlı yayına telefon yağdı. Sardoğan'ın hakkındaki suçlamalar yenilir yutulur cinsten değildi. Sinan Sardoğan'ın özellikle yaşlı kadınlara musallat olduğu söylendi. Talihsiz kadınlar yaşadıkları köyü terk etmek zorunda bile kaldı.
Her geçen gün daha rahat konuşmaya devam eden davranışlarıyla tepki toplayan Sinan Sardoğan, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri öfkelendirdi.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen isim hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.
Küçük çocuğun, Sinan Sardoğan'ı televizyonda gördüğü ve ailesine durumu anlattığı öğrenildi. Suç makinesi olarak bilinen Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.