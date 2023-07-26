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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

GİRİŞ TARİHİ: 26.07.2023, 14:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.07.2023, 15:13
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Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

Türkiye aylarca bu olayı konuştu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

Sinan Sardoğan'ın annesi yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybında bir rolü olup olmadığı araştırılırken birçok iddia ortaya atıldı.

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

12 torun, 5 çocuk sahibi yaşlı kadının akıbeti araştırılırken Sinan Sardoğan'ın Tokat'ta yaşadığı köyünde yaşayan kadınları taciz ettiği, onlara çirkin mesajlar attığı öne sürüldü.

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

Canlı yayına telefon yağdı. Sardoğan'ın hakkındaki suçlamalar yenilir yutulur cinsten değildi. Sinan Sardoğan'ın özellikle yaşlı kadınlara musallat olduğu söylendi. Talihsiz kadınlar yaşadıkları köyü terk etmek zorunda bile kaldı.

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

Her geçen gün daha rahat konuşmaya devam eden davranışlarıyla tepki toplayan Sinan Sardoğan, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri öfkelendirdi.

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen isim hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hapse girdi.

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

Küçük çocuğun, Sinan Sardoğan'ı televizyonda gördüğü ve ailesine durumu anlattığı öğrenildi. Suç makinesi olarak bilinen Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

65 yaşındaki Arife Gökçe'den ise hala haber alınamadı.

Sinan Sardoğan olayında öyle şeyler yaşandı ki...

Kayıpları bulan, sır perdelerini aralayan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı yeni sezonda yine atv ekranlarında...

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