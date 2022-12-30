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Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

GİRİŞ TARİHİ: 30.12.2022, 18:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.12.2022, 18:11
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Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Arife Gökçe cinayete mi kurban gitti, yoksa kayıp mı?

Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Sinan Sardoğan'ın köydeki diğer yaşlı kadınlara da çirkin mesajlar attığı ortaya çıktı.

Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Sinan Sardoğan'ın evi ekipler tarafından didik didik arandı!

Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'nin kaybında bir rolü olup olmadığı canlı yayında araştırılmaya devam edildi.

Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Sinan Sardoğan'ın mesaj attığı kadınları tehdit edip korkuttuğu iddia edildi.

Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Ekipler, Sinan Sardoğan'ın evinin yakınlarında da incelemelerde bulundu.

Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Arama çalışmalarında eğitimli polis köpekleri de yer aldı.

Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Sinan Sardoğan hakkında Müge Anlı'nın canlı yayınına sayısız ihbar geldi.

Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Arife Gökçe olayı ve Sinan Sardoğan hakkındaki iddialar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuşulmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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