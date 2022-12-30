Sinan Sardoğan'ın evi arandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan detaylar kan dondurdu! Arife Gökçe cinayete mi kurban gitti, yoksa kayıp mı? Sinan Sardoğan'ın köydeki diğer yaşlı kadınlara da çirkin mesajlar attığı ortaya çıktı. Sinan Sardoğan'ın evi ekipler tarafından didik didik arandı! Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'nin kaybında bir rolü olup olmadığı canlı yayında araştırılmaya devam edildi. Sinan Sardoğan'ın mesaj attığı kadınları tehdit edip korkuttuğu iddia edildi. Ekipler, Sinan Sardoğan'ın evinin yakınlarında da incelemelerde bulundu. Arama çalışmalarında eğitimli polis köpekleri de yer aldı. Sinan Sardoğan hakkında Müge Anlı'nın canlı yayınına sayısız ihbar geldi. Arife Gökçe olayı ve Sinan Sardoğan hakkındaki iddialar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuşulmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!