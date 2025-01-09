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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

31 Ekim 2024'te kaybolan ve bir kağıt toplayıcısı tarafından Feriköy Mezarlığı'nda öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar belli oldu! Şirin Elmas Hanilçi'yi katleden zanlı ne kadar ceza aldı? Şirin Elmas Hanilçi'nin katili nasıl yakalandı? İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 09.01.2025, 13:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.01.2025, 13:06
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Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi kızlarının kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı ve Tatlı Sert'e başvurmuştu.

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

Bir görgü tanığının söylediklerine göre küçük kızın kaybolduğu günlerde mahallelerine birinin dadandığını belirtmişti.

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

Canlı yayına bağlanan başka izleyiciler de ailenin küçük kızı dilendirdiğini söylemişlerdi.

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

Arama çalışmaları canlı yayından takip edilirken, 6 yaşındaki Şirin'den acı haber 2 Kasım Cumartesi günü geldi.

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

Mezarlık çevresindeki incelemeler devam ederken, 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

Kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre gözaltına alınan şüpheli minik Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

Çekçekçi diye tabir edilen kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 6 yaşındaki küçük kızın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi cinayetinde karar çıktı. Çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme suçundan yargılanan Mustafa Örün, ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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