Şirin Elmas Hanilçi'nin davasında karar çıktı! Müge Anlı o cinayetteki kararı açıkladı!

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi kızlarının kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı ve Tatlı Sert'e başvurmuştu.
Bir görgü tanığının söylediklerine göre küçük kızın kaybolduğu günlerde mahallelerine birinin dadandığını belirtmişti.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.
Arama çalışmaları canlı yayından takip edilirken, 6 yaşındaki Şirin'den acı haber 2 Kasım Cumartesi günü geldi.
Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre gözaltına alınan şüpheli minik Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Çekçekçi diye tabir edilen kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 6 yaşındaki küçük kızın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.