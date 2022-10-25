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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Şok eden milyonluk vurgun

Zincirleme dolandırıcılık iddiası...

GİRİŞ TARİHİ: 25.10.2022, 15:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.10.2022, 15:48
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Şok eden milyonluk vurgun

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te şok eden dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu:

Şok eden milyonluk vurgun

Mağdurlar üç kişiyle başlayıp bir gün içinde çığ gibi büyüdü. Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar.

Şok eden milyonluk vurgun

Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran abla kardeş Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etmişti.

Şok eden milyonluk vurgun

Arkadaşının tanıştırdığı Mustafa İnce ile iki gün içinde sevgili olduklarını söyleyen Tuba, kendini esnaf olarak tanıtan Mustafa İnce'nin yağ sattığını, kar ortağı olmak için kendisini ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.

Şok eden milyonluk vurgun

Tuba ve Pınar kardeşler iki ay içinde 800 bin liraya yakın dolandırıldıklarını söylediler.

Şok eden milyonluk vurgun

"Onunla evleneceğimi sanmıştım" diyen Tuba Koçman, Mustafa İnce'nin kendisine "günlük 100 bin lira kazancı olduğunu" söylediğini ifade etti canlı yayında.

Şok eden milyonluk vurgun

Tereddüt etmeden tüm birikimini sevgilisine veren makyöz Tuba Koçman, ilk etapta 23 bin lira gönderdiğini sonra kendisine 24 bin 300 TL olarak geri geldiğini söylemişti.

Şok eden milyonluk vurgun

Ablası Pınar'ı tanıştırdığını, ondan da 400 bin liraya yakın para aldığını ve haberi olmadığını anlattı. Canlı yayına gelen iki kardeş, iddia ettikleri kişiye seslendi. Canlı yayına gelen telefonlar sırasında, çoğu insanın bu şekilde dolandırıldığı ortaya çıktı.

Şok eden milyonluk vurgun

25 Ekim Salı günkü yayında ise mağdurlar toplanıp ellerinde pankartlarla canlı yayına çıktı. İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar ise tek tek canlı yayına bağlanıp konuştu.

Şok eden milyonluk vurgun

Programa bağlanan mağdurlardan biri, "15 bin lira gönderdim"; bir diğeri ise, "Mustafa beni mart ayında 235 bin TL dolandırdı. dedi.

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