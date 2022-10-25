Şok eden milyonluk vurgun

Arkadaşının tanıştırdığı Mustafa İnce ile iki gün içinde sevgili olduklarını söyleyen Tuba, kendini esnaf olarak tanıtan Mustafa İnce'nin yağ sattığını, kar ortağı olmak için kendisini ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.