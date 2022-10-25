Şok eden milyonluk vurgun

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te şok eden dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu:
Mağdurlar üç kişiyle başlayıp bir gün içinde çığ gibi büyüdü. Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar.
Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran abla kardeş Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etmişti.
Arkadaşının tanıştırdığı Mustafa İnce ile iki gün içinde sevgili olduklarını söyleyen Tuba, kendini esnaf olarak tanıtan Mustafa İnce'nin yağ sattığını, kar ortağı olmak için kendisini ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.
"Onunla evleneceğimi sanmıştım" diyen Tuba Koçman, Mustafa İnce'nin kendisine "günlük 100 bin lira kazancı olduğunu" söylediğini ifade etti canlı yayında.
Tereddüt etmeden tüm birikimini sevgilisine veren makyöz Tuba Koçman, ilk etapta 23 bin lira gönderdiğini sonra kendisine 24 bin 300 TL olarak geri geldiğini söylemişti.
Ablası Pınar'ı tanıştırdığını, ondan da 400 bin liraya yakın para aldığını ve haberi olmadığını anlattı. Canlı yayına gelen iki kardeş, iddia ettikleri kişiye seslendi. Canlı yayına gelen telefonlar sırasında, çoğu insanın bu şekilde dolandırıldığı ortaya çıktı.
25 Ekim Salı günkü yayında ise mağdurlar toplanıp ellerinde pankartlarla canlı yayına çıktı. İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar ise tek tek canlı yayına bağlanıp konuştu.