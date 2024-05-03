Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Müge Anlı, Antalya'da yaşanan şüpheli komşu kayıpların izini sürüyor. 17 Nisan'da evinden hastaneye gitmek için çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan Nuran Şahin'in bulunması için kızı Sinem Şahin, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Nuran Şahin'in kaybının ardından komşusu Gökmen ismiyle bilinen Fetullah Kaya da ortadan kayboldu. İki komşu arasındaki bağlantı neydi? Antalya'da yaşayan komşular öldürüldü mü?