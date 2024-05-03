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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 03.05.2024, 12:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.05.2024, 13:42
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Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Müge Anlı, Antalya'da yaşanan şüpheli komşu kayıpların izini sürüyor. 17 Nisan'da evinden hastaneye gitmek için çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan Nuran Şahin'in bulunması için kızı Sinem Şahin, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Nuran Şahin'in kaybının ardından komşusu Gökmen ismiyle bilinen Fetullah Kaya da ortadan kayboldu. İki komşu arasındaki bağlantı neydi? Antalya'da yaşayan komşular öldürüldü mü?

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Antalya Gazipaşa'da hayatını sürdüren Nuran Şahin (52) yaklaşık 2 hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldı ve bir daha yuvasına dönmedi.

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Endişeli kızı, bu kaybın aydınlatılması için Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu.

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Annesinin kaybından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın ortadan kaybolduğunu anlattı.

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Sinem Şahin, Kaya Ailesi'nin sakin tavırlarına dikkat çekti.

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Konunun derinlemesine incelendiği Müge Anlı'da kayıp kadının bir otelde iki erkekle kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Bunlardan biri de Durmuş Ali Çelik isimli şahıstı. Eşinin başka erkeklerle görüştüğünü bildiği öne sürülen Mustafa Şahin ise hakkındaki iddiaları reddetti.

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Karısının kaybolduğu günün detaylarını hatırlamadığı yönünde ifade veren Mustafa Şahin'in canlı yayındaki cümleleri de şaşırttı.

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

"Olay gününü hatırlamıyorum" diyen Şahin şüpheli tavırlarıyla dikkat çekti. Yayına gelen bir telefonda Durmuş Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in iş birliği yaparak yasak ilişki yaşadıkları konuşulan Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı uçurumdan attıklarını iddia edildi.

Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Korkunç iddialar karşısında sakinliğini koruyan eş; karıma güveniyorum bir sorunumuz yoktu, sözleriyle yetindi.

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