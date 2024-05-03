Şok gelişme... Cinayet itirafı mı geldi? Müge Anlı'nın aradığı Nuran Şahin öldürüldü mü?

Müge Anlı, Antalya'da yaşanan şüpheli komşu kayıpların izini sürüyor. 17 Nisan'da evinden hastaneye gitmek için çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan Nuran Şahin'in bulunması için kızı Sinem Şahin, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Nuran Şahin'in kaybının ardından komşusu Gökmen ismiyle bilinen Fetullah Kaya da ortadan kayboldu. İki komşu arasındaki bağlantı neydi? Antalya'da yaşayan komşular öldürüldü mü?
Antalya Gazipaşa'da hayatını sürdüren Nuran Şahin (52) yaklaşık 2 hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldı ve bir daha yuvasına dönmedi.
Konunun derinlemesine incelendiği Müge Anlı'da kayıp kadının bir otelde iki erkekle kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bunlardan biri de Durmuş Ali Çelik isimli şahıstı. Eşinin başka erkeklerle görüştüğünü bildiği öne sürülen Mustafa Şahin ise hakkındaki iddiaları reddetti.
Karısının kaybolduğu günün detaylarını hatırlamadığı yönünde ifade veren Mustafa Şahin'in canlı yayındaki cümleleri de şaşırttı.
"Olay gününü hatırlamıyorum" diyen Şahin şüpheli tavırlarıyla dikkat çekti. Yayına gelen bir telefonda Durmuş Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in iş birliği yaparak yasak ilişki yaşadıkları konuşulan Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı uçurumdan attıklarını iddia edildi.