Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın her yerde aradığı 52 yaşındaki Eşmi Akıncı, iki hafta sonra sağ salim bulundu.
Karaman'da iki güvenlik kamerası arasındaki kısa mesafede sırra kadem basan Eşmi Akıncı'nın hayatından endişe ediliyordu.
Olayı derinlemesine araştıran Müge Anlı, 312 saat sonra müjdeli haberi verdi. Programda tam bir mucize yaşandı ve yaşlı kadının halasının ahırında bulunduğu açıklandı.
Eşmi Akıncı'nın başına ne geldiği, ahıra kimler tarafından bırakıldığı merak ediliyordu. İfadesi alından Eşmi Akıncı, kendisini kaçıranın aynı köyde yaşadığı Aziz İbili ve Medih lakaplı bacanağı olduğunu söyledi. Yaşlı kadının doğruyu söyleyip söylemediği inceleniyor.
Eşmi Akıncı olayı nedir? 3 Mayıs gecesi Karaman'da şüpheli şekilde evinden kaybolan 52 Eşmi Akıncı'nın bulunabilmesi için jandarma havadan ve karadan arama çalışmaları başlattı. Aramaya AFAD ve belde halkı da destek verdi ancak hiçbir ize rastlanmadı. Eşmi Akıncı, 13 gün sonra kullanılamayan bir ahırda ortaya çıktı.