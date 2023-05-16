Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Eşmi Akıncı olayı nedir? 3 Mayıs gecesi Karaman'da şüpheli şekilde evinden kaybolan 52 Eşmi Akıncı'nın bulunabilmesi için jandarma havadan ve karadan arama çalışmaları başlattı. Aramaya AFAD ve belde halkı da destek verdi ancak hiçbir ize rastlanmadı. Eşmi Akıncı, 13 gün sonra kullanılamayan bir ahırda ortaya çıktı.