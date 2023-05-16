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Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2023, 10:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2023, 12:07
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Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın her yerde aradığı 52 yaşındaki Eşmi Akıncı, iki hafta sonra sağ salim bulundu.

Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Karaman'da iki güvenlik kamerası arasındaki kısa mesafede sırra kadem basan Eşmi Akıncı'nın hayatından endişe ediliyordu.

Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Anne Dursun Akıncı kızının bulunması için, Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve ondan yardım istedi.

Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Olayı derinlemesine araştıran Müge Anlı, 312 saat sonra müjdeli haberi verdi. Programda tam bir mucize yaşandı ve yaşlı kadının halasının ahırında bulunduğu açıklandı.

Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Akıncı, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Eşmi Akıncı'nın başına ne geldiği, ahıra kimler tarafından bırakıldığı merak ediliyordu. İfadesi alından Eşmi Akıncı, kendisini kaçıranın aynı köyde yaşadığı Aziz İbili ve Medih lakaplı bacanağı olduğunu söyledi. Yaşlı kadının doğruyu söyleyip söylemediği inceleniyor.

Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Eşmi Akıncı olayı nedir? 3 Mayıs gecesi Karaman'da şüpheli şekilde evinden kaybolan 52 Eşmi Akıncı'nın bulunabilmesi için jandarma havadan ve karadan arama çalışmaları başlattı. Aramaya AFAD ve belde halkı da destek verdi ancak hiçbir ize rastlanmadı. Eşmi Akıncı, 13 gün sonra kullanılamayan bir ahırda ortaya çıktı.

Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Eşmi Akıncı kim?

Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

Eşmi Akıncı nasıl bulundu?

Öldürüldüğü düşünülen Eşmi Akıncı nasıl bulundu? İfadesinde kimlerin adını verdi?

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