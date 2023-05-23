Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra kaybolan Sevgi Demirci ve 2 çocuğunu arıyor.
Acılı aile, 2 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Sevgi Demirci ve çocuklarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert stüdyosundaydı.
Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yıkık betonlar içinde kan donduran detaylar dikkat çekti.
Kayıp kadının son zamanda Erdoğan isimli kişiyle sevgili olduklarını öğrendiğini belirtti. Erdoğan'ın da içlerinde bulunduğu 5 kişinin kayıp olması dikkatlerden kaçmadı.
Zincirleme cinayetten süphenile olay için programın sonuna doğru yıkık eve getirilmek üzere ceset tobaları istendi.
Sevgi Demirci olayı nedir? Sevgi Demirci ve iki çocuğunun yaşadığına dair bir ize rastlanmadı. İki çocuk ve talihsiz kadının Ünal isimli kişi tarafından katledildiği düşünülüyor.