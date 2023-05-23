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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

GİRİŞ TARİHİ: 23.05.2023, 12:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.05.2023, 12:56
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Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra kaybolan Sevgi Demirci ve 2 çocuğunu arıyor.

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Acılı aile, 2 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Sevgi Demirci ve çocuklarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert stüdyosundaydı.

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yıkık betonlar içinde kan donduran detaylar dikkat çekti.

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Küçük çocukların ayakkabılarına ulaşıldı.

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Sevgi Demirci'nin sevgilisi ile prefabrik barakada görüştükleri öğrenildi.

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Bir aileyi ortadan kaldırdığı öne sürülen Ünal, Sevgi Demirci ile aşk yaşadığı kabul etti.

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Kayıp kadının son zamanda Erdoğan isimli kişiyle sevgili olduklarını öğrendiğini belirtti. Erdoğan'ın da içlerinde bulunduğu 5 kişinin kayıp olması dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Zincirleme cinayetten süphenile olay için programın sonuna doğru yıkık eve getirilmek üzere ceset tobaları istendi.

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Sevgi Demirci olayı nedir? Sevgi Demirci ve iki çocuğunun yaşadığına dair bir ize rastlanmadı. İki çocuk ve talihsiz kadının Ünal isimli kişi tarafından katledildiği düşünülüyor.

Son dakika! Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? Katil Ünal mı?

Demirci Ailesi'nden 3 kişi öldürüldü mü? Neden olay yerine ceset torbaları istendi?

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