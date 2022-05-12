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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

GİRİŞ TARİHİ: 12.05.2022, 14:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.05.2022, 14:59
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Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Müge Anlı'ya bir anneyi daha sevindirdi.

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

44 gündür ulaşamadığı kızı Yasemin bulundu...

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Bir çocuk annesi kadın canlı yayına bağlandı.

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Annesinin seslendiği Yasemin iyi olduğunu söyledi.

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Programa katılan annesine sitem eden kadın, neden canlı yayına katıldığını sordu?

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Anne gözyaşları içinde kızına gel, eşin düzeldi dedi.

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Yasemin Efegil eşinden şiddet gördüğünü, korktuğunu anlattı.

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Anne, çocuklarıyla birlikte kendisine gelebileceğini ya da evine dönmesini istedi.

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Müge Anlı bu olayın içinde başka şeyler de olduğunu düşündü...

Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Genç kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi...

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