Söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi! Evden kaçan kızı bulundu ama…

Müge Anlı'ya bir anneyi daha sevindirdi. 44 gündür ulaşamadığı kızı Yasemin bulundu... Bir çocuk annesi kadın canlı yayına bağlandı. Annesinin seslendiği Yasemin iyi olduğunu söyledi. Programa katılan annesine sitem eden kadın, neden canlı yayına katıldığını sordu? Anne gözyaşları içinde kızına gel, eşin düzeldi dedi. Yasemin Efegil eşinden şiddet gördüğünü, korktuğunu anlattı. Anne, çocuklarıyla birlikte kendisine gelebileceğini ya da evine dönmesini istedi. Müge Anlı bu olayın içinde başka şeyler de olduğunu düşündü... Genç kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi... Müge Anlı, yeni kimlik konusunda kendisine yardımcı olacağını söyledi... Yasemin Efegil'in sevgilisi canlı yayında... Uğur Çelikler hakkındaki iddiaları yanıtladı... Yasemin'e zarar vermeyeceğini, annesinin yanına gitmesini istedi. Yasemin Hanım, Uğur'un yalan söylediğini onun tehdidi ve şiddetinden kaçtığını söyledi. Peki Yasemin Efegil annesini görmeye gelecek mi?