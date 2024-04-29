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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

GİRİŞ TARİHİ: 29.04.2024, 14:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.04.2024, 15:02
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Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam, 21 Nisan Pazar günü Bursa Osmangazi Altıparmak Mahallesi'nden kayboldu.

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

Annesi ve babası yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

Kaan İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtilirken Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı ortaya çıktı.

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

Yayına bağlanan kişiler tarafından Kaan Çam'ın Nişantaşı, Akaretler ve Ortaköy'de görüldüğü yönünde bilgiler geldi.

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

Yayına bağlanan Kadir Bey, Kaan'ın yanına gelip 'Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda gezindiğini' açıkladı.

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

Müge Anlı, Kaan Çam'ın ailesine "Farah Zeynep Abdullah'ı seviyor muydu?" diye sordu. Annesi "Seviyordu" dedi.

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

Yayına bağlanan Sümeyra Hanım, Kaan'ı 24 Nisan'da Ortaköy'de gördüğünü ifade etti.

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

Ortaköy'de gördüğü Kaan'ın "Nişantaşı'na nasıl giderim?" diye sorduğunu söyledi.

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

Müslüm Gürses'in de mezarlığını soran çocuğun, yaptıkları endişe vericiydi.

Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

Müge Anlı birçok ihbar geldiğini söylerken "Çocuğun belli ki psikolojisi iyi değil, Müslüm Gürses mezarlığını soranı kenara çekip çay ikram etsinler biz hemen oraya fırlarız" dedi.

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