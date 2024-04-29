Takma bıyık taktı, evden kaçtı!

15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam, 21 Nisan Pazar günü Bursa Osmangazi Altıparmak Mahallesi'nden kayboldu.
Kaan İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtilirken Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı ortaya çıktı.
Yayına bağlanan kişiler tarafından Kaan Çam'ın Nişantaşı, Akaretler ve Ortaköy'de görüldüğü yönünde bilgiler geldi.
Yayına bağlanan Kadir Bey, Kaan'ın yanına gelip 'Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda gezindiğini' açıkladı.
Müge Anlı, Kaan Çam'ın ailesine "Farah Zeynep Abdullah'ı seviyor muydu?" diye sordu. Annesi "Seviyordu" dedi.