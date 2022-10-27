Tandır cinayetinde yeni gelişme! Dosya yeniden istinafta

Çiftin öldürülmesinin ardından devam eden mahkeme sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Yargıya intikal eden olayla ilgili, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 'noksan ikmali' gerekçesiyle inceleme yapılamayacağını gerekçe gösterdikten sonra dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme, eksiklikleri gidererek dosyayı yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne iletti. Mahkeme, davayla ilgili tekrar inceleme yapacak.