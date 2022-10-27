Tandır cinayetinde yeni gelişme! Dosya yeniden istinafta

Türkiye aylarca onu konuştu! Kayseri'de meydana gelen 'tandır cinayeti' ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Ağabeyi Mehmet Turhan ve yengesi Firdevs Öztürk'ü öldürdükten sonra tandıra gömdüğü belirlenen Yusuf Turhan, olayın ardından tutuklanmıştı.
Kendisi ile aynı adı taşıyan yeğeni Yusuf Turhan'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmasıyla yakayı ele veren cinayet zanlısının oğlu da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Özellikle annesinin katilini bulmak istediğini her fırsatta dile getiren Yusuf Turhan, Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.
Çiftin öldürülmesinin ardından devam eden mahkeme sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Yargıya intikal eden olayla ilgili, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 'noksan ikmali' gerekçesiyle inceleme yapılamayacağını gerekçe gösterdikten sonra dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme, eksiklikleri gidererek dosyayı yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne iletti. Mahkeme, davayla ilgili tekrar inceleme yapacak.