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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Tandır cinayetinde yeni gelişme! Dosya yeniden istinafta

GİRİŞ TARİHİ: 27.10.2022, 14:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.10.2022, 14:45
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Tandır cinayetinde yeni gelişme! Dosya yeniden istinafta

Türkiye aylarca onu konuştu! Kayseri'de meydana gelen 'tandır cinayeti' ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Tandır cinayetinde yeni gelişme! Dosya yeniden istinafta

Ağabeyi Mehmet Turhan ve yengesi Firdevs Öztürk'ü öldürdükten sonra tandıra gömdüğü belirlenen Yusuf Turhan, olayın ardından tutuklanmıştı.

Tandır cinayetinde yeni gelişme! Dosya yeniden istinafta

Kendisi ile aynı adı taşıyan yeğeni Yusuf Turhan'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmasıyla yakayı ele veren cinayet zanlısının oğlu da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Tandır cinayetinde yeni gelişme! Dosya yeniden istinafta

Özellikle annesinin katilini bulmak istediğini her fırsatta dile getiren Yusuf Turhan, Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.

Tandır cinayetinde yeni gelişme! Dosya yeniden istinafta

Çiftin öldürülmesinin ardından devam eden mahkeme sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Yargıya intikal eden olayla ilgili, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 'noksan ikmali' gerekçesiyle inceleme yapılamayacağını gerekçe gösterdikten sonra dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme, eksiklikleri gidererek dosyayı yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne iletti. Mahkeme, davayla ilgili tekrar inceleme yapacak.

Tandır cinayetinde yeni gelişme! Dosya yeniden istinafta

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü ölüme götüren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vurmuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.

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