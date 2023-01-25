Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Sabriye Tozkal, Müge Anlı'nın kapısını üç torunu için çaldı. Oğlu ve gelininin ayrılmasından sonra torunlarına kendi bakmak zorunda kalmıştı.
Canlı yayına gelen kadın Ankara'da iki yıl önce üç çocuğunu kayınvalidesine bırakıp giden ve Sakarya'da olduğu öğrenilen kadın Müge Anlı'da kayınvalidesiyle yüzleşti.
Ankara'da yaşayan Sabriye Tozkal gelininin bırakıp gittiği 3 çocuğa bakıyor. Oğlu İsmail Tozkal'ı üç sene önce terk eden Selcan Balta'nın üç çocuğunu, kayınvalidesine bırakarak gittiği iddia edildi.
Torunlarıyla tek başına kalan Tozkal, okula gitmek isteyen torununun kimliğini alabilmek için gelinine ulaşmaya çalışıyordu.
Torunlarından birini maddi durum nedeniyle evlatlık verdiğini dile getiren yaşlı kadın tek çare olarak Müge Anlı'dan yardım istedi.
Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşen anne, üzerine çok gelindiğini ve arkasında kimsenin olmadığını söyleyerek evi terk ettiğini söyledi.
Yeniden evlendiğini ve hamile olduğunu söyleyen anne, çocuklarını bırakmadığını, ailenin çocukları gelip kendilerinin aldığını ve kendisinden habersiz evlatlık verdiklerini belirtti.
Bu sözler üzerine şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, ''çocuklarını hiç merak etmiyor musun'' dedi. Selcan Balta ise, ''Ediyorum ama bana göstermiyorlar'' dedi.