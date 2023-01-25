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Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

GİRİŞ TARİHİ: 25.01.2023, 12:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.01.2023, 15:33
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Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Sabriye Tozkal, Müge Anlı'nın kapısını üç torunu için çaldı. Oğlu ve gelininin ayrılmasından sonra torunlarına kendi bakmak zorunda kalmıştı.

Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Canlı yayına gelen kadın Ankara'da iki yıl önce üç çocuğunu kayınvalidesine bırakıp giden ve Sakarya'da olduğu öğrenilen kadın Müge Anlı'da kayınvalidesiyle yüzleşti.

Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Ankara'da yaşayan Sabriye Tozkal gelininin bırakıp gittiği 3 çocuğa bakıyor. Oğlu İsmail Tozkal'ı üç sene önce terk eden Selcan Balta'nın üç çocuğunu, kayınvalidesine bırakarak gittiği iddia edildi.

Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Torunlarıyla tek başına kalan Tozkal, okula gitmek isteyen torununun kimliğini alabilmek için gelinine ulaşmaya çalışıyordu.

Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Müge Anlı çocukları bırakıp gittiği iddia edilen anneye Sakarya'nın Erenler ilçesinde ulaştı.

Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Torunlarından birini maddi durum nedeniyle evlatlık verdiğini dile getiren yaşlı kadın tek çare olarak Müge Anlı'dan yardım istedi.

Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşen anne, üzerine çok gelindiğini ve arkasında kimsenin olmadığını söyleyerek evi terk ettiğini söyledi.

Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Yeniden evlendiğini ve hamile olduğunu söyleyen anne, çocuklarını bırakmadığını, ailenin çocukları gelip kendilerinin aldığını ve kendisinden habersiz evlatlık verdiklerini belirtti.

Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Bu sözler üzerine şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, ''çocuklarını hiç merak etmiyor musun'' dedi. Selcan Balta ise, ''Ediyorum ama bana göstermiyorlar'' dedi.

Tek göz odada torunları ile bir başına kaldı

Selcan'ın annesi Sevcan canlı yayına geldi. Çocuklardan birinin kendi üstüne olduğu öğrenildi.

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