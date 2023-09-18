Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

6 Temmuz 2023 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan Bedriye Kılıç'a ulaşamayan anne ve babası, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Yaklaşık 3 aydır haber alınmayan talihsiz kadının, eşi Tayfun Kılıç tarafından katledildiği öne sürüldü.
Tayfun Kılıç'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı öldüresiye dövdüğü anlatıldı. Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü öne sürüldü.
Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise gelini hakkında öyle şeyler söyledi ki tepkiler çığ gibi büyüdü.