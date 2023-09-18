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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2023, 11:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.09.2023, 12:06
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Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

Kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o gün sırra kadem bastı.

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranmaya başlandı.

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

6 Temmuz 2023 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan Bedriye Kılıç'a ulaşamayan anne ve babası, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

Yaklaşık 3 aydır haber alınmayan talihsiz kadının, eşi Tayfun Kılıç tarafından katledildiği öne sürüldü.

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

Tayfun Kılıç'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı öldüresiye dövdüğü anlatıldı. Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü öne sürüldü.

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

Suçlamaların odağındaki Tayfun Kılıç iddiaları reddetti.

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

"Ben bu suçlarımı yalanlıyorum" dedi.

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise gelini hakkında öyle şeyler söyledi ki tepkiler çığ gibi büyüdü.

Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

"Gelinim biraz dangalaktı, 3 – 4 aylığına bir yerlere gideceğim kimse beni bulamayacak" dediğini iddia etti.

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