ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Tokyo’da başladı Antep’te bitti

GİRİŞ TARİHİ: 14.10.2022, 12:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.10.2022, 12:11
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Gaziantep'li Mehmet, Japon sevgilisi Yumikoya parasını gerdi verdi. Canlı yayında 4 milyon 300 Bin Japon Yen'i Yumiko'ya teslim edildi. Japon Yumiko Sagagami, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü eski nişanlısı Mehmet Akif'le canlı yayında yüzleşti.

Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Akif ve babası Yusuf Turuşkan borcu kapatmayı kabul etti. Yayının ardından baba Yusuf Turuşkan ve Mehmet Akif, oğlunun borcunu ödemek ve dolandırıcı olmadıklarını ispatlamak için Müge Anlı ekibiyle Kapalıçarşı'da bir döviz bürosuna doğru yola çıktılar ve Yumiko'ya verilecek olan 4 Milyon 300 Bin Yen'i canlı yayına getirdiler.

Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Parayı Müge Anlı'ya teslim eden baba Yusuf, canlı yayında izleyicilerin de şahitliğinde bu parayı Yumiko'ya geri vereceğiz dedi. Avukatlar aracılığıyla Yumiko'nun da borcunu geri aldığına dair Türkçe ve Japonca resmi bir belge hazırlatan Müge Anlı, canlı yayında hem Yumiko hem de Akif'e imzalatarak aralarındaki alacak verecek davasını tatlıya bağladı.

Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Japonya'dan gelen Yumiko parasını geri aldığı için, Mehmet Akif ve babası ise dolandırıcı olmadıklarını ispatlama şansı verdiği için Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Japonya'dan İstanbul'a gelen 46 yaşındaki Yumiko Sagagami varlıklı bir ailede büyümüş ve evlilik hayalleri olan bir kadındı. 2019 yılında Gaziantepli Mehmet Akif'le tanışmış sevgili olmuşlar ve aynı evi paylaşmaya başlamışlardı.

Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Yine aynı yıl içinde Yumiko'yu Gaziantep'e götüren Mehmet Akif orada Yumiko'ya evlilik teklifi etmiş ve aile arasında nişan yapmışlardı.

Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Yumiko'nun iddialarına göre Akif, Yumiko'dan kredi çekmesini istemiş ve bir araba aldırmıştı. Akif için 9 Milyon Yen kredi çeken Yumiko, Japonya'daki en lüks arabayı da aldığını söyledi. "İş için yeniden Osaka'ya gideceğini söyledi. Ama sonra Antep'e dönüp orada başka biriyle nişanlandığını öğrendim.

Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Nişanlandığı kişi ise beni Antep'deyken kuzeni olarak tanıştırdığı kişiydi. Türkiye'ye geldiğimde Akif'in annesi her gün bu programı izliyordu ben de ona bu programı sorduğumda Müge Anlı'nın Türkiye'nin en güvenilir ismi olduğunu ve programın ne olduğunu anlattı. Ben de o yüzden buraya geldim. Mehmet Akif'in bana 4 Milyon 300 Bin Japon Yeni borcu var ve bunu" ödemiyor diyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN