Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Nişanlandığı kişi ise beni Antep'deyken kuzeni olarak tanıştırdığı kişiydi. Türkiye'ye geldiğimde Akif'in annesi her gün bu programı izliyordu ben de ona bu programı sorduğumda Müge Anlı'nın Türkiye'nin en güvenilir ismi olduğunu ve programın ne olduğunu anlattı. Ben de o yüzden buraya geldim. Mehmet Akif'in bana 4 Milyon 300 Bin Japon Yeni borcu var ve bunu" ödemiyor diyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti.