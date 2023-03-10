“Toz pembe aşkın sadece tozu kaldı!”

Müge Anlı: "Kaçmayı planlayanlar varsa mutlaka bu programı izlesinler!"
19 yaşındaki Gamze Çakal 26 Şubat günü erkek arkadaşı Kutay'la kaçmıştı. Gamze için endişelenen aile Müge Anlı'ya başvurmuş Gamze'nin zorla kaçırıldığını düşündüklerini ve Gamze'nin hasta olduğu için hayatından endişe ettiklerini söylemişti. Bunun üzerine Müge Anlı, Gamze ve Kutay'a ulaşmış ve Gamze'yi ailesine kavuşturmuştu.
Müge Anlı yaşanılan olaylardan ötürü Kutay'ın babası Malik Bey'e ulaşmış ve Malik Bey stüdyoya gelmişti. Malik Bey yaşanılan olayları bildiğini her şeye rağmen Kutay'ın yanında olduğunu söyledi.
Gamze'nin ağabeyi Muhammed ise Kutay'dan şikayetçi olduğunu ve hatta Gamze'nin de şikayetçi olduğu söyledi.
Müge Anlı, Gamze'ye "Zorla mı kaçırıldın?" sorusunu sordu ve Gamze: "Evet zorla kaçırıldım, ben kaçmak için değil görüşmek için Kutay'la görüştüm ama sonra taksiye binip gittik." dedi. Kutay ise bunların yalan olduğunu Gamze'nin ailesinin etkisinde kaldığı için bunları konuştuğunu söyledi.
Müge Anlı bu konuşmanın üstüne Gamze'ye "Kutay'ı seviyor musun?" diye sorunca Gamze ise "Hayır sevmiyorum" yanıtını verdi.