“Toz pembe aşkın sadece tozu kaldı!”

Müge Anlı, Gamze'ye "Zorla mı kaçırıldın?" sorusunu sordu ve Gamze: "Evet zorla kaçırıldım, ben kaçmak için değil görüşmek için Kutay'la görüştüm ama sonra taksiye binip gittik." dedi. Kutay ise bunların yalan olduğunu Gamze'nin ailesinin etkisinde kaldığı için bunları konuştuğunu söyledi.