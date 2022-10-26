Türkiye o cinayeti konuşmuştu! Yeni gelişme...

Büyükşen Cinayeti, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'in öldürüldüğü olay Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme oturmuştu. Cinayetin ardından konuşulanlar ise hala hafızalarda...

İşte Büyükşen Cinayeti ile ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulanlar: