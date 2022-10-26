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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Türkiye o cinayeti konuşmuştu! Yeni gelişme...

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2022, 15:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2022, 16:04
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Türkiye o cinayeti konuşmuştu! Yeni gelişme...

Büyükşen Cinayeti, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'in öldürüldüğü olay Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme oturmuştu. Cinayetin ardından konuşulanlar ise hala hafızalarda...

İşte Büyükşen Cinayeti ile ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulanlar:

Türkiye o cinayeti konuşmuştu! Yeni gelişme...

Metin - Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesi herkesi derinden sarsarken Osman Büyükşen'in canlı yayındaki gözyaşları da akıllardan çıkmadı.

Türkiye o cinayeti konuşmuştu! Yeni gelişme...

Cinayetin 'mehir' nedeniyle işlendiği iddiaları köyde hızlıca yayılırken Müge Anlı canlı yayınında da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Uğur Büyükşen ve Büşra Büyükşen üzerindeki şüpheler, zaman zaman gerginliklere neden oldu.

Türkiye o cinayeti konuşmuştu! Yeni gelişme...

2018'de işlenen cinayetin azmettiricisi oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan Esra Taş ile Abdullah Başdemir, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ve tutuksuz Zekeriya Okşen'in yargılanmasına devam edildi. Cinayetle ilgili tanıkların ifadeleri alınırken Abdullah Başdemir'in ağabeyi Selami Taşdemir "Kardeşim 'onları öldürttüm' diye bir ifade kullanmadı" dedi.

Türkiye o cinayeti konuşmuştu! Yeni gelişme...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan cinayet, Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.

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