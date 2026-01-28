Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolması, Türkiye gündeminde uzun süre yer almıştı.
Olayın ardından şüphelerin yoğunlaştığı isimlerden biri olan Sinan Sardoğan, yaşlı kadınlara gönderdiği müstehcen mesajlar ve olay sonrası sergilediği davranışlar nedeniyle dikkat çekmişti.
Sardoğan'ın, Arife Gökçe'nin kaybolmasında doğrudan rolü olduğuna dair iddialar ispatlanamamış ancak olaydan sonra kıyafetlerini yakarak yok etmesi kamuoyunda şüpheli bulunmuştu.
Sinan Sardoğan, 2018 yılında İstanbul Avcılar'da yaşanan bir olayda çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İddiaya göre mağdur çocuk, Sardoğan'ı televizyonda gördükten sonra teşhis etmiş, bunun üzerine hakkında işlem başlatılmıştı.
Bu gelişmeyi Müge Anlı da canlı yayında duyurmuş, Arife Gökçe dosyasıyla ilgili yayınlar sürerken Sardoğan'ın başka bir dosyadan cezaevine girdiğini açıklamıştı.
Bir süredir cezaevinde bulunan Sinan Sardoğan'la ilgili yeni gelişme, Tokat'ta bir erkek kuaföründe çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
Sosyal medyaya düşen video ve fotoğraflar sonrası, "Sinan Sardoğan tahliye mi edildi?" sorusu gündeme geldi.