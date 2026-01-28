canli-yayin
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybı dosyasında şüpheli olarak gündeme gelen ve kamuoyunda "Tokatlı Sinan" olarak tanınan Sinan Sardoğan'ın cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Tokat'ta bir kuaförde görüntülenen Sinan Sardoğan!ın son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GİRİŞ TARİHİ: 28.01.2026, 13:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.01.2026, 13:14
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolması, Türkiye gündeminde uzun süre yer almıştı.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Olayın ardından şüphelerin yoğunlaştığı isimlerden biri olan Sinan Sardoğan, yaşlı kadınlara gönderdiği müstehcen mesajlar ve olay sonrası sergilediği davranışlar nedeniyle dikkat çekmişti.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Sardoğan'ın, Arife Gökçe'nin kaybolmasında doğrudan rolü olduğuna dair iddialar ispatlanamamış ancak olaydan sonra kıyafetlerini yakarak yok etmesi kamuoyunda şüpheli bulunmuştu.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Yayına bağlanan birçok kadın, Sardoğan hakkında benzer mağduriyet iddialarını dile getirmişti.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Sinan Sardoğan, 2018 yılında İstanbul Avcılar'da yaşanan bir olayda çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

İddiaya göre mağdur çocuk, Sardoğan'ı televizyonda gördükten sonra teşhis etmiş, bunun üzerine hakkında işlem başlatılmıştı.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Bu gelişmeyi Müge Anlı da canlı yayında duyurmuş, Arife Gökçe dosyasıyla ilgili yayınlar sürerken Sardoğan'ın başka bir dosyadan cezaevine girdiğini açıklamıştı.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Bir süredir cezaevinde bulunan Sinan Sardoğan'la ilgili yeni gelişme, Tokat'ta bir erkek kuaföründe çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Sosyal medyaya düşen video ve fotoğraflar sonrası, "Sinan Sardoğan tahliye mi edildi?" sorusu gündeme geldi.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!

Görüntülerde Sardoğan'ın kişisel bakım yaptırdığı ve günlük hayatına döndüğü görülürken, paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada geniş tartışmalara yol açtı.

