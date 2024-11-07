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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 07.11.2024, 16:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.11.2024, 17:50
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Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Türkiye, Diyarbakır'da boğularak öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ve İstanbul'da bir kağıt toplayıcı tarafından hayattan koparılan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ağladı. İki çocuğun davaları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Narin Güran davasında 12 tutuklu bulunuyor. Tutuklu bulunan sanıklar ise küçük Narin'in en yakınları... Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyor.

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

31 Ekim'de İstanbul'un Şişli ilçesinde babaannesinin evinden çıkan ve bir daha eve dönmeyen Şirin Elmas Hanilçi'dan kaybının dördüncü gününde acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına çıktı.

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Kayıp küçük kız için Türkiye alarma geçti.

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Küçük Şirin'in yaşadığına dair gelen telefonlar milyonların umutlarını yeşertti.

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Şirin'in ailesi tarafından dilendirildiği ortaya çıktı.

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Yayına bağlanan komşular ailedeki kadın ve çocukların yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Anne gözyaşları içinde Türkiye'den yardım istedi.

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Evladının canı için endişe duyan annenin çaresizliği ekrana yansıdı.

Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Herkes Şirin'den gelecek iyi bir haberi bekliyordu.

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