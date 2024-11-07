Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?

Türkiye, Diyarbakır'da boğularak öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ve İstanbul'da bir kağıt toplayıcı tarafından hayattan koparılan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ağladı. İki çocuğun davaları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Narin Güran davasında 12 tutuklu bulunuyor. Tutuklu bulunan sanıklar ise küçük Narin'in en yakınları... Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyor.