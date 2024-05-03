Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

19 yaşındaki oğlu, 29 yaşındaki ikinci eşi ile kaçan Umut Yetik, 8 yaşındaki kızı Melodi'ye kavuşmak için Müge Anlı'ya gelmişti. Karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan küçük kız, devlet korumasına alınmıştı. 8 yaşındaki kız babaevine dönecek mi? Konu ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı aktardı.