Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

19 yaşındaki oğlu, 29 yaşındaki ikinci eşi ile kaçan Umut Yetik, 8 yaşındaki kızı Melodi'ye kavuşmak için Müge Anlı'ya gelmişti. Karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan küçük kız, devlet korumasına alınmıştı. 8 yaşındaki kız babaevine dönecek mi? Konu ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı aktardı.
Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki üvey annesi ile kaçtığını söyledi. Yanlarında götürdükleri 8 yaşındaki kızı Melodi'ye kavuşmak isteyen baba, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Canlı yayını ihbar kabul eden yetkililer, karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan küçük kızı götürdü. 8 yaşındaki küçük kız devlet korumasına alındı.
Melodi'nin babasına verilmeme nedeni, Tuğçe Akpençe'nin Umut hakkında kızı için "Melodi'yi öldüreceğim" dediğini iddia etmesiydi.
Kızının başka bir yerde kaldığını görünce anne Tuğçe Yetik, Melodi'nin babası hakkında yalan söylediğini açıkladı. Hatta ekiplerin gönül rahatlığıyla Melodi'yi babaya teslim edebileceklerini belirtti.
Ayrıca Umut Yetik, kendisine oyun oynanarak çantasına yasaklı madde konulduğunu sonra da ihbar edilerek yakalattırıldığını söyledi.