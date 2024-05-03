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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

GİRİŞ TARİHİ: 03.05.2024, 11:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.05.2024, 12:14
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Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

19 yaşındaki oğlu, 29 yaşındaki ikinci eşi ile kaçan Umut Yetik, 8 yaşındaki kızı Melodi'ye kavuşmak için Müge Anlı'ya gelmişti. Karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan küçük kız, devlet korumasına alınmıştı. 8 yaşındaki kız babaevine dönecek mi? Konu ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı aktardı.

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki üvey annesi ile kaçtığını söyledi. Yanlarında götürdükleri 8 yaşındaki kızı Melodi'ye kavuşmak isteyen baba, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

Canlı yayını ihbar kabul eden yetkililer, karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan küçük kızı götürdü. 8 yaşındaki küçük kız devlet korumasına alındı.

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

Kızı evinden uzakta kaldığı için baba Umut Yetik, duygusal anlar yaşadı.

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

Müge Anlı ise Melodi'nin ailesi olduğu halde devlet korumasına alındığı için üzüldüğünü ifade etti.

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

Melodi'nin babasına verilmeme nedeni, Tuğçe Akpençe'nin Umut hakkında kızı için "Melodi'yi öldüreceğim" dediğini iddia etmesiydi.

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

Kızının başka bir yerde kaldığını görünce anne Tuğçe Yetik, Melodi'nin babası hakkında yalan söylediğini açıkladı. Hatta ekiplerin gönül rahatlığıyla Melodi'yi babaya teslim edebileceklerini belirtti.

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

Ayrıca Umut Yetik, kendisine oyun oynanarak çantasına yasaklı madde konulduğunu sonra da ihbar edilerek yakalattırıldığını söyledi.

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

Melodi, Umut Yetik'in yasaklı madde davası nedeniyle babaya verilmedi.

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan hikayede mutlu son. Küçük kız, sonunda babasına kavuştu!

Ancak gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı. Bugünkü canlı yayında Müge Anlı sıcak gelişmeyi aktardı.

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