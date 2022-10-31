Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Türkiye'nin konuştuğu estetikli dolandırıcı Mustafa İnce, Gaziantep'ten kaçarken kıskıvrak yakalandı. Tarihe geçecek bir dolandırıcılık hikayesiyle gündeme gelen Mustafa İnce'nin İngiltere'ye kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Mustafa İnce ile yaşadığı gönül ilişkisinin ardından aylarca dolandırılan ve en sonunda hayatı kararann Tuba Koçman'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmasıyla ortaya çıkan dolandırıcılık, Gaziantep'i ayağa kaldırdı.
Mustafa İnce'nin mağdur ettiği onlarca Gaziantepli canlı yayına katılırken ortaya korkunç bir manzara çıktı. İnsanları çeşitli bahanelerle dolandıran İnce'nin en az 50 milyon TL'lik vurgun yaptığı anlaşıldı.
Dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Mustafa İnce'nin estetik ameliyat olarak yeni bir görünüme kavuştuğu da canlı yayında ortaya çıktı.
Mustafa İnce'nin günlerdir teknik takip altında olduğunu dile getirirken Gaziantep polisinin yoğun bir çabayla İnce'yi yakaladığını söyledi.
Müge Anlı, "Ben Suriye'ye kaçar sanıyordum ama niyeti İngiltere'ye kaçmakmış. Emniyet, buna izin vermedi" sözlerini kullandı.