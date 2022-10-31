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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

GİRİŞ TARİHİ: 31.10.2022, 13:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.10.2022, 13:27
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Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Türkiye'nin konuştuğu estetikli dolandırıcı Mustafa İnce, Gaziantep'ten kaçarken kıskıvrak yakalandı. Tarihe geçecek bir dolandırıcılık hikayesiyle gündeme gelen Mustafa İnce'nin İngiltere'ye kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Mustafa İnce ile yaşadığı gönül ilişkisinin ardından aylarca dolandırılan ve en sonunda hayatı kararann Tuba Koçman'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmasıyla ortaya çıkan dolandırıcılık, Gaziantep'i ayağa kaldırdı.

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Mustafa İnce'nin mağdur ettiği onlarca Gaziantepli canlı yayına katılırken ortaya korkunç bir manzara çıktı. İnsanları çeşitli bahanelerle dolandıran İnce'nin en az 50 milyon TL'lik vurgun yaptığı anlaşıldı.

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Mustafa İnce'nin estetik ameliyat olarak yeni bir görünüme kavuştuğu da canlı yayında ortaya çıktı.

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Yüzlerce ailenin hayatını karartan Mustafa İnce ile ilgili güzel haberi Müge Anlı verdi.

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Mustafa İnce'nin günlerdir teknik takip altında olduğunu dile getirirken Gaziantep polisinin yoğun bir çabayla İnce'yi yakaladığını söyledi.

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

İnce'nin savcılığa sevk edildiği anlar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ekrana geldi.

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Gelen haberlerle mağdurların yüreğine su serpildi.

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Müge Anlı, "Ben Suriye'ye kaçar sanıyordum ama niyeti İngiltere'ye kaçmakmış. Emniyet, buna izin vermedi" sözlerini kullandı.

Yakayı ele verdi! Estetikli dolandırıcı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.

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