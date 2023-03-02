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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 02.03.2023, 11:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.03.2023, 12:01
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Yakın arkadaşını öldürdü mü?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te esrarengiz bir olayın sır perdesi aralanmaya başladı. Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Recep Arı'nın kaybında flaş gelişme yaşandı.

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

Kamyonetine binerek evden ayrılan Arı'nın geri dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunan ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

Recep Arı'nın şüpheli kaybında kan donduran gerçek ortaya çıktı.

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, Çataltepe Mahallesi'ndeki ormanda Arı'nın cansız bedenine ulaşıldı. 6 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan Arı, köyüne 9 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda öldürülmüş şekilde bulundu.

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

İki çocuk babası Recep Arı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

Baş şüpheli ise, olay günü de birlikte olduğu yakın arkadaşı Kadir'di.

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

Recep Arı'nın ormanda darbettiği Kadir, çelişkili ifadeleriyle şüpheleri üzerine topladı.

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

Kadir, emniyet ekipleri tarafından Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayını esnasında gözaltına alındı..

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

Cenazenin bulunmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında Recep Arı'nın eşi de gözaltına alındı..

Yakın arkadaşını öldürdü mü?

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