Yakın arkadaşını öldürdü mü?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te esrarengiz bir olayın sır perdesi aralanmaya başladı. Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Recep Arı'nın kaybında flaş gelişme yaşandı.
Kamyonetine binerek evden ayrılan Arı'nın geri dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunan ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, Çataltepe Mahallesi'ndeki ormanda Arı'nın cansız bedenine ulaşıldı. 6 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan Arı, köyüne 9 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda öldürülmüş şekilde bulundu.
İki çocuk babası Recep Arı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kadir, emniyet ekipleri tarafından Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayını esnasında gözaltına alındı..
Cenazenin bulunmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında Recep Arı'nın eşi de gözaltına alındı..