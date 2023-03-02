Yakın arkadaşını öldürdü mü?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te esrarengiz bir olayın sır perdesi aralanmaya başladı. Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Recep Arı'nın kaybında flaş gelişme yaşandı.