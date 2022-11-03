Yeğeninin eski sevgilisi...

atv ekranında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. 18 yaşındaki Buse'nin, 45 yaşındaki Orhan isimli kişi tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Genç kızın halası, 'Kızımızı Orhan'a bırakmayacağız' dedi. Buse'nin annesi ise kızını almaya gittiklerinde saldırıya uğradığını öne sürdü. Müge Anlı ise ailenin anlattıklarından farklı bir durum olduğunu ifade etti. Genç kızın gayet mutlu göründüğünü ifade eden Müge Anlı, kızın 18 yaşında olduğunu hatırlattı. 18 yaşını birkaç ay önce dolduran genç kızla 3 yıldır ilişkisi olduğunu ifade eden Orhan'ı sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Orhan, 'Buse yeğenimin eski sevgilisiydi. Onu istemedi, beni istedi' dedi Buse ile Orhan, birbirlerine hiç ayrılmayacaklarına dair sözler verdi. Canlı yayına katılan ikiliye aile büyük tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen Buse, yaşadığının normal olmadığını ama Orhan'ı çok sevdiğini söyledi. Müge Anlı ise ailenin 3 yıl önce durumu yetkili mercilere bildirmesi gerektiğini hatırlatırken 'Artık bu kız 18 yaşında. Geç kaldınız' ifadelerini kullandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.