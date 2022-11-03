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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Yeğeninin eski sevgilisi...

GİRİŞ TARİHİ: 03.11.2022, 17:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.11.2022, 19:20
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Yeğeninin eski sevgilisi...

atv ekranında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.

Yeğeninin eski sevgilisi...

18 yaşındaki Buse'nin, 45 yaşındaki Orhan isimli kişi tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Yeğeninin eski sevgilisi...

Genç kızın halası, "Kızımızı Orhan'a bırakmayacağız" dedi.

Yeğeninin eski sevgilisi...

Buse'nin annesi ise kızını almaya gittiklerinde saldırıya uğradığını öne sürdü.

Yeğeninin eski sevgilisi...

Müge Anlı ise ailenin anlattıklarından farklı bir durum olduğunu ifade etti.

Yeğeninin eski sevgilisi...

Genç kızın gayet mutlu göründüğünü ifade eden Müge Anlı, kızın 18 yaşında olduğunu hatırlattı.

Yeğeninin eski sevgilisi...

18 yaşını birkaç ay önce dolduran genç kızla 3 yıldır ilişkisi olduğunu ifade eden Orhan'ı sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

Yeğeninin eski sevgilisi...

Orhan, "Buse yeğenimin eski sevgilisiydi. Onu istemedi, beni istedi" dedi

Yeğeninin eski sevgilisi...

Buse ile Orhan, birbirlerine hiç ayrılmayacaklarına dair sözler verdi.

Yeğeninin eski sevgilisi...

Canlı yayına katılan ikiliye aile büyük tepki gösterdi.

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