Akşam saat 18.00-18.30 sıralarında Yıldız'ın valizlerini alarak evden çıktığını, kendisini ise çocuklarının uyandırdığını anlattı. Çocuğunun annesinin sarı bir dolmuş taksiye binerek gittiğini söylediğini aktaran Yasin Koca, eşinin kendisini ve ailesini sosyal medya hesaplarından engellediğini iddia etti.