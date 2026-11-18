Kızının kaybolmasının ardından damadı Yasin Koca'yı aradığını ancak kendisine ulaşamadığını söyleyen İbrahim Yaşa, bu durumun şüphelerini artırdığını belirtti.
Yalnızca damadından değil, damadının babasından da şüphelendiğini ifade eden baba, kızının kaybolduğu süreçte yaşananları anlamlandıramadığını söyledi. Kızının hayatından endişe eden İbrahim Yaşa, "Benim kızım kayıp" diyerek damadından açıklama bekledi.
Hakkındaki iddiaların ardından konuşan Yıldız Koca'nın 14 yıllık eşi Yasin Koca, eşinin 5 Kasım akşamı kendisi uyurken evden ayrıldığını öne sürdü.
Akşam saat 18.00-18.30 sıralarında Yıldız'ın valizlerini alarak evden çıktığını, kendisini ise çocuklarının uyandırdığını anlattı. Çocuğunun annesinin sarı bir dolmuş taksiye binerek gittiğini söylediğini aktaran Yasin Koca, eşinin kendisini ve ailesini sosyal medya hesaplarından engellediğini iddia etti.
Yasin Koca'nın anlattığına göre Yıldız, evden ayrılırken 6-7 valiz götürdü. Eşinin yanında altın ve nakit para da götürdüğünü ileri süren Koca, evde bıraktığı paranın büyük bölümünün de eksildiğini iddia etti.
Yasin Koca, eşiyle son dönemde aralarında sorunlar yaşandığını iddia etti. Yıldız'ın evde kendisini bir odaya kapattığını, sürekli telefonuyla ilgilendiğini ve aile üyeleriyle iletişim kurmak istemediğini öne sürdü.
Çocukların okula gitmesi ve ev işleri konusunda da anlaşmazlık yaşadıklarını anlatan Koca, eşinin davranışlarının son dönemde değiştiğini savundu.