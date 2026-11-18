Atakan Enes Çarşanba, Zonguldakta kaybolduktan 11 gün sonra evinin çatısında ölü olarak bulunmuştu. Atakan Enes Çarşanba'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri olan Yiğit Can Kalaycıoğlu, Atakan Enes Çarşanba'ya yasaklı madde sattığını itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evladının canından endişe duyan İbrahim Yaşa, 29 yaşındaki 2 çocuk annesi kızı Yıldız Koca'nın 5 Kasım'da kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Duyduklarına göre kızının 5 valizle evden ayrılarak kaçtığını iddia ettiklerini söyleyen İbrahim Yaşa, tüm okları damadı Yasin Koca'ya yöneltti. Kızının kaybolmasının ardından damadının çelişkili şeyler söylediğini söyleyen Yaşa, "Kızımın kaybının ardından damadı aradım, telefonu açmadı" dedi.

5 Kasım'da Sultangazi'den kaybolan 2 çocuk annesi kızı Yıldız Koca'nın eşi Yasin Koca, Müge Anlı ekibine konuştu. Hakkındaki iddialara yanıt veren Yasin Koca, eşinin valizlerini alarak taksiye binip evden ayrıldığını söyledi. Sosyal medya hesaplarından eşinin kendisini engellediğini belirten Yasin Koca, eşinin daha önce de evden kaçtığını iddia etti.

59 yaşındaki Nuriye Schaarschmıdt 11 yaş küçük sevgilisine 14 milyon TL kaptırdığı iddiasıyla canlı yayına katıldı. Eriyen birikimden geriye hiçbir şeyi kalmadığını ve terk edildiğini söyleyen Nuriye Schaarschmıdt, zararının giderilmesini istedi. İddiaların odağındaki Tolga Bey ise, kavga ettikleri için Nuriye Schaarschmıdt, kendisine iftira attığını söyledi. Canlı yayına bağlanan başka izleyiciler ise Tolga Bey hakkında dolandırıcılık iddialarında bulunmaya devam etti.

Çorum'dan gelen Pınar Akı, 57 yaşındaki annesinin evlilik vaadiyle kandırılıp, yaşadıkları yerden götürüldüğünü iddia etti. Aylar annesinden haber alamayan Pınar Akı, annesinin köyde çobanlık yapan Dursun ile evleneceklerini söylediğini anlattı. Dursun'u gözünün tutmadığını söyleyen Pınar Akı, "Annem köyden gittikten sonra bir daha haber alamadım" dedi.

Nihan Ak 1995 yılında 5 yaşındayken kaybolan oğlu Tarık Ak'ın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayına bağlanan bir izleyici 1995 yılında pastane işletirken o dönemde pazarda buldukları bir çocuğun sürekli ağladığını ve çok korktuğunu anlatmıştı. O çocuğun akıbetini bilmediğini söyleyen izleyici, önemli açıklamalarda bulunmuştu.