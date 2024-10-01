Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Yıllar geçip büyüyüp okula başladığımda bir terslik var dedim benim bir annem var ama annemin eşine dede diyerek büyümüştüm. Bunu babaanneme ve dedeme sorunca da bana tüm gerçekleri anlattılar. Anneme dair bildiklerim; isminin Taliha olduğu, Samsun'lu olduğu ve babasının adının Mehmet olduğudur.