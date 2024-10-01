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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

GİRİŞ TARİHİ: 01.10.2024, 14:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.10.2024, 14:17
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Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. 31 yaşındaki Sevtap, hiç görmediği annesini bulmak için bugün Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ise Sevtap'ın annesini dakikalar içinde buldu.

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

16 Kasım 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Küçükbinar, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı stüdyosunun kapısını çaldı. Annesini arayan Sevtap ise hikayesini şu cümlelerle anlattı; 1992 yılında annem Taliha, babam ve ablası aynı iş yerinde çalışıyorlarmış Yenibosna'da.

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Annem ve babam 2 yıl boyunca sevgiliymiş daha sonra bana hamile kalmış bunu altı aylıkken fark etmişler ama bu hamileliği istememiş. Babaannem de çocuğu 6 aylıkken aldıramayız sen doğur ben büyüteceğim demiş annem de beni doğurduktan sonra teyzemle beraber kirli bir battaniyeye sararak babaannemlerin kapısına bırakmış.

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Daha sonra ben babaannemi annem bilerek büyüdüm ama dedeme dede derdim. Amcama baba derdim. Babam da bizimle aynı evdeydi ama aramızda hiçbir zaman o duygusal bağ oluşmadı iki yabancı gibiydik birbirimizle konuşmazdık bile…

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Yıllar geçip büyüyüp okula başladığımda bir terslik var dedim benim bir annem var ama annemin eşine dede diyerek büyümüştüm. Bunu babaanneme ve dedeme sorunca da bana tüm gerçekleri anlattılar. Anneme dair bildiklerim; isminin Taliha olduğu, Samsun'lu olduğu ve babasının adının Mehmet olduğudur.

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Sevtap'ın hikayesinin ardından canlı yayına çok geçmeden hiç görmediği annesi bağlandı.

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Kızına seni çok aradım, bulmaya çalıştım. Yaşım küçüktü; baban ve ailesinin evindeydim o zaman sana hamile kaldım nikah yapılmadı, beni istemediler.

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Seni hiç unutmadım, çok bulmaya çalıştım dedi ve kızına kavuşmak için kız kardeşleriyle beraber canlı yayına geldiler.

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Annesini, teyzelerini ve kız kardeşini ilk defa gören Sevtap gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Aileme bu kadar hızlı kavuşacağımı bilseydim daha erken size gelirdim diyerek Müge Anlı'ya ve ekibine teşekkür etti.

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