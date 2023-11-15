Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündemin en önemli maddesi haline gelen Yusuf Kavuk olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı ekibi, Bursa'da nereleri didik didik ederek Yusuf Kavuk'tan bir iz aradı? İşte Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...
Araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, son bilgiler ışığında Yusuf Kavuk olayının aydınlatılması için yoğun bir çaba harcıyor. Bursa'dan yapılan canlı yayınlar sonucunda birbirinden önemli bilgilere ulaşan Müge Anlı, ekibiyle birlikte konunun gün ışığına çıkması için tüm taraflara söz hakkı tanımaya devam ediyor.
Genç aşçı Yusuf Kavuk'un kaybolduğu güne dair en çarpıcı bilgileri izleyenlere aktaran eski patronu Arsen Ceylan da bir kez daha Müge Anlı canlı yayınında o güne dair detayları paylaştı.
Yusuf'un kayıplara karıştığı gün öğle saatlerinde eski çalışanıyla yemek yediğini dile getiren Arsen Ceylan, "Yusuf o gün yalnızdı" dedi.
"Yusuf'un dışarıda kendisini bekleyen biri olsaydı mutlaka anlardım" sözlerini kullanan eski patron, yemek esnasında konuşulan konulara da açıklık getirdi.
Harun Ateş'in iddiasına göre yeni bir iş kurmaya hazırlanan Yusuf Kavuk'un bu durumdan eski patronuna hiç bahsetmemesi şüpheleri de beraberinde getirdi.
Yusuf Kavuk'la ilk kez Makedonya'da karşılaşan ve sonrasında Bursa'da da genç aşçıyla buluştuğunu ifade eden Harun Ateş, "Yusuf'un o gün telefonu yoktu. Arabada bırakıp alışveriş merkezine girdi" sözlerini kullandı.
Yusuf Kavuk'un ailesiyse kardeşlerinin hiçbir zaman telefonunu yanından ayırmadığını dile getirirken o gün AVM'den alınan kamera kaydında da elinde telefona benzer bir cihazla oynadığının görüldüğünü öne sürdü.