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Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 15.11.2023, 16:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.11.2023, 18:20
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Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündemin en önemli maddesi haline gelen Yusuf Kavuk olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı ekibi, Bursa'da nereleri didik didik ederek Yusuf Kavuk'tan bir iz aradı? İşte Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, son bilgiler ışığında Yusuf Kavuk olayının aydınlatılması için yoğun bir çaba harcıyor. Bursa'dan yapılan canlı yayınlar sonucunda birbirinden önemli bilgilere ulaşan Müge Anlı, ekibiyle birlikte konunun gün ışığına çıkması için tüm taraflara söz hakkı tanımaya devam ediyor.

Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Genç aşçı Yusuf Kavuk'un kaybolduğu güne dair en çarpıcı bilgileri izleyenlere aktaran eski patronu Arsen Ceylan da bir kez daha Müge Anlı canlı yayınında o güne dair detayları paylaştı.

Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Yusuf'un kayıplara karıştığı gün öğle saatlerinde eski çalışanıyla yemek yediğini dile getiren Arsen Ceylan, "Yusuf o gün yalnızdı" dedi.

Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

"Yusuf'un dışarıda kendisini bekleyen biri olsaydı mutlaka anlardım" sözlerini kullanan eski patron, yemek esnasında konuşulan konulara da açıklık getirdi.

Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Harun Ateş'in iddiasına göre yeni bir iş kurmaya hazırlanan Yusuf Kavuk'un bu durumdan eski patronuna hiç bahsetmemesi şüpheleri de beraberinde getirdi.

Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Yusuf Kavuk'un acılı ailesi ise Harun Ateş'in olay günü verdiği çelişkili ifadelere değindi.

Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Yusuf Kavuk'la ilk kez Makedonya'da karşılaşan ve sonrasında Bursa'da da genç aşçıyla buluştuğunu ifade eden Harun Ateş, "Yusuf'un o gün telefonu yoktu. Arabada bırakıp alışveriş merkezine girdi" sözlerini kullandı.

Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Yusuf Kavuk'un ailesiyse kardeşlerinin hiçbir zaman telefonunu yanından ayırmadığını dile getirirken o gün AVM'den alınan kamera kaydında da elinde telefona benzer bir cihazla oynadığının görüldüğünü öne sürdü.

Yusuf Kavuk bulundu mu? Genç aşçının kaybında son detaylar...

Yusuf Kavuk'un eski patronu da olay günü Yusuf'un kendisini telefonla aradığını dile getirdi. Arsen Ceylan, "O gün beni aradığına göre bir cihaz vardı demek ki" diye konuştu.

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