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Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

GİRİŞ TARİHİ: 08.06.2022, 12:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.06.2022, 12:07
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Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

İmmihan teyze, torunu Özgür ile koşa koşa Müge Anlı'ya geldi.

Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

Yıllar önce babası vefaat eden yüzde 70 engelli oğluna kendisi baktığını söyledi...

Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

53 yaşındaki engelli adam, akşamları pazar halinde çalışıyordu.

Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

3 kardeşi olan Murat, gece işe gitmek için evden ayrılıp bir daha dönmedi...

Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

Bayrampaşa'yı iyi bilen Murat'tan 4 gündür haber yoktu...

Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

Yeğeni Özgür, dayısının saldırgan biri olmadığını, çalışmayı sevdiğini, evde tutamadıklarını söyledi.

Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

Zihinsel ve bedensel engeli olduğu öğrenilen 53 yaşındaki adam en son nerede görüldü?

Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

Daha önceleri şiddet gördüğü de öğrenildi.

Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

Mahalledeki herkesin tanıdığı bilinen adam Bayrampaşa'da görülmemişti...

Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

Yanında parası, telefonu olmadığı bilgisi geldi.

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