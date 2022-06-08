Yüzde 70 zihinsel engelli Murat Sarı…

İmmihan teyze, torunu Özgür ile koşa koşa Müge Anlı'ya geldi. Yıllar önce babası vefaat eden yüzde 70 engelli oğluna kendisi baktığını söyledi... 53 yaşındaki engelli adam, akşamları pazar halinde çalışıyordu. 3 kardeşi olan Murat, gece işe gitmek için evden ayrılıp bir daha dönmedi... Bayrampaşa'yı iyi bilen Murat'tan 4 gündür haber yoktu... Yeğeni Özgür, dayısının saldırgan biri olmadığını, çalışmayı sevdiğini, evde tutamadıklarını söyledi. Zihinsel ve bedensel engeli olduğu öğrenilen 53 yaşındaki adam en son nerede görüldü? Daha önceleri şiddet gördüğü de öğrenildi. Mahalledeki herkesin tanıdığı bilinen adam Bayrampaşa'da görülmemişti... Yanında parası, telefonu olmadığı bilgisi geldi. Bekçilerinde aradığı Murat Sarı her yerde aranıyor... Müge Anlı'nın dikkatli izleyicilerinden gelen ihbarlar yoğun olarak Okmeydanı'nı işaret ediyordu. Yeğen Özgür Bey ile Müge Anlı muhabiri bahsedilen bölgeye gitti ve Murat Bey'e ulaşıldı. 53 yaşındaki adam hastanede bulundu, ilk sözleri beni dövdüler oldu... Sevenlerine haber verildi ve annesine sarılmak için yola çıkıldı. Anne- oğul kavuşurken, Müge Anlı bir kayıbı daha ailesine kavuşturmuş oldu...