Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Ölüm bir uyanış mıdır?

Son nefeste yapılan tövbe geçerli midir?

Dünya ve ahiret hayatının dengesi nasıl sağlanmalı?