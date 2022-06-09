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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU GALERİ

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

GİRİŞ TARİHİ: 09.06.2022, 16:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.06.2022, 17:02
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Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Onlar bağışlanma dileyenlerdir. (Ali İmran 17)

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Peygamberler arasında ayrım yapmazlar. (Nisa 152)

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Kötülüğü iyilikle savarlar. (Rad 22)

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

İnsanları affederler, öfkelerini yutarlar. (Ali İmran 134)

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Cimrilik yapmazlar. (Furkan 67)

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Allah'ın haram kıldığı, canı haksız yere öldürmezler. (Furkan 68)

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. (Müminun 57-60)

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Ayetlere karşı sağır ve kör değillerdir. (Furkan 73)

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Gayba ve ahirete şüphesiz iman ederler. (Lokman 8)

Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Bir kötülük yaptıklarında Allah'ı hatırlar ve bağışlanma dilerler. (Ali İmran 135)

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