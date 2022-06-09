Nihat Hatipoğlu, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor...

Onlar bağışlanma dileyenlerdir. (Ali İmran 17) Peygamberler arasında ayrım yapmazlar. (Nisa 152) Kötülüğü iyilikle savarlar. (Rad 22) İnsanları affederler, öfkelerini yutarlar. (Ali İmran 134) Cimrilik yapmazlar. (Furkan 67) Allah'ın haram kıldığı, canı haksız yere öldürmezler. (Furkan 68) Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. (Müminun 57-60) Ayetlere karşı sağır ve kör değillerdir. (Furkan 73) Gayba ve ahirete şüphesiz iman ederler. (Lokman 8) Bir kötülük yaptıklarında Allah'ı hatırlar ve bağışlanma dilerler. (Ali İmran 135)