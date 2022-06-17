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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU GALERİ

Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

GİRİŞ TARİHİ: 17.06.2022, 17:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.06.2022, 17:35
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Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

O, dedesi Hz. İbrahim'in duası, Hz. İsa'nın müjdesiydi.

Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

Diğer bir ismi Mahi'dir. Zira Allah onunla batılı ve küfrün karanlığını gidermiştir. Mahi; kötülüğü yok eden, gideren demektir.

Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

Vahiy almadan önce, apaydınlık rüyalar görürdü. Gördüğü rüyalar sonra çıkardı.

Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

Görenleri etkileyen bir görüntüsü vardı. O'nu gören kendine çekidüzen verme ihtiyacı duyardı.

Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

Üzerinde daima parlak bir ışık yüzünü aydınlatırdı.

Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

Ne garipsenecek kadar uzun, ne de kısaydı. Orta boyluydu.

Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

Yanakları yüzüne uygun yapıdaydı.

Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

Göğsü ve karnı aynı seviyedeydi. Göbeği yoktu.

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