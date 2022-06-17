Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin dış görünüşüyle ilgili özelliklerini anlatıyor...

O, dedesi Hz. İbrahim'in duası, Hz. İsa'nın müjdesiydi. Diğer bir ismi Mahi'dir. Zira Allah onunla batılı ve küfrün karanlığını gidermiştir. Mahi; kötülüğü yok eden, gideren demektir. Vahiy almadan önce, apaydınlık rüyalar görürdü. Gördüğü rüyalar sonra çıkardı. Görenleri etkileyen bir görüntüsü vardı. O'nu gören kendine çekidüzen verme ihtiyacı duyardı. Üzerinde daima parlak bir ışık yüzünü aydınlatırdı. Ne garipsenecek kadar uzun, ne de kısaydı. Orta boyluydu. Yanakları yüzüne uygun yapıdaydı. Göğsü ve karnı aynı seviyedeydi. Göbeği yoktu.