Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

Peygamber Efendimiz Fatiha suresini mutlaka okurdu. Yatmadan önce İhlas, Felak ve Nas surelerini okurdu. Gece secde ve mülk surelerini okumadan yatmazdı. Özellikle mülk suresinin kabir azabından korunmak için okunmasını tavsiye etmiştir. Kötülüklerden korunmak için geceleyin Bakara suresinin son iki ayetinin okunmasını tavsiye ederdi. Geçmiş günahların bağışlanması ve ölülere okunması için yasin suresini tavsiye ederdi. Şeytandan korunmak için Ayet'el Kürsi'nin okunmasını tavsiye ederdi. Al'i İmran suresinin son ayetlerini surenin sonuna kadar okunmasını tavsiye etmiştir. Sabah namazından sonra Yasin suresini, öğleden sonra Fetih suresini, ikindiden sonra Amme suresini, akşam namazından sonra Vakia suresini, yatsıdan sonra Mülk, Rahman ve Secde surelerini okurdu.