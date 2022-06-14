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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU GALERİ

Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

GİRİŞ TARİHİ: 14.06.2022, 18:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.06.2022, 18:11
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Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

Peygamber Efendimiz Fatiha suresini mutlaka okurdu.

Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

Yatmadan önce İhlas, Felak ve Nas surelerini okurdu.

Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

Gece secde ve mülk surelerini okumadan yatmazdı. Özellikle mülk suresinin kabir azabından korunmak için okunmasını tavsiye etmiştir.

Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

Kötülüklerden korunmak için geceleyin Bakara suresinin son iki ayetinin okunmasını tavsiye ederdi.

Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

Geçmiş günahların bağışlanması ve ölülere okunması için yasin suresini tavsiye ederdi.

Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

Şeytandan korunmak için Ayet'el Kürsi'nin okunmasını tavsiye ederdi.

Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

Al'i İmran suresinin son ayetlerini surenin sonuna kadar okunmasını tavsiye etmiştir.

Nihat Hatipoğlu'ndan Peygamber Efendimizin en çok okuduğu ve sevabı büyük sureler...

Sabah namazından sonra Yasin suresini, öğleden sonra Fetih suresini, ikindiden sonra Amme suresini, akşam namazından sonra Vakia suresini, yatsıdan sonra Mülk, Rahman ve Secde surelerini okurdu.

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