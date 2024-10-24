24 Ekim 2024, Perşembe 23:00
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru canlı yayınla Perşembe 23.00'te atv'de
Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaşıyor. Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, her Perşembe canlı yayınla atv ekranlarında…
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