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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

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  • Kardeşlerim - 2. Fragman

    Kardeşlerim

    YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim

    Kardeşlerim

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak - 2. Fragman

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

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  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

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  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

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  • atv Gün Ortası

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  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
22 Şubat 2024, Perşembe 00:00

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de atv'de

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaşıyor. Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, her Perşembe canlı yayınla atv ekranlarında…

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31 Ağustos 2022, Çarşamba
Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin kendini nasıl tanıttığını anlatıyor... Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
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22 Ağustos 2022, Pazartesi
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08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizin özelliklerini anlatıyor...
04 Ağustos 2022, Perşembe
Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizin özelliklerini anlatıyor... Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

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