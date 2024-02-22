22 Şubat 2024, Perşembe 00:00
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de atv'de
Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaşıyor. Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, her Perşembe canlı yayınla atv ekranlarında…
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