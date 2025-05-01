canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
12
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de atv'de!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti’nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise;

Teheccüd namazının önemi nedir?

Teheccüd namazı ne zaman kılınmalı?

Gece ibadetlerinin insana kazandırdıkları nelerdir?

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizi anlatıyor
31 Ağustos 2022, Çarşamba
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizi anlatıyor Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu, teheccüd namazını anlatıyor...
22 Ağustos 2022, Pazartesi
Nihat Hatipoğlu, teheccüd namazını anlatıyor... Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu, cehenneme girecek kişileri anlatıyor...
08 Ağustos 2022, Pazartesi
Nihat Hatipoğlu, cehenneme girecek kişileri anlatıyor... Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizin özelliklerini anlatıyor...
04 Ağustos 2022, Perşembe
Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizin özelliklerini anlatıyor... Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
ARAMA
CANLI YAYIN