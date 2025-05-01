Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru yeni bölümüyle Perşembe 00.20'de atv'de!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti’nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.
Bu haftaki programında ise;
Teheccüd namazının önemi nedir?
Teheccüd namazı ne zaman kılınmalı?
Gece ibadetlerinin insana kazandırdıkları nelerdir?
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