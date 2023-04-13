Oje ile namaz kılınır mı? Nihat Hatipoğlu cevaplıyor...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Akıllara takılan tüm soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programında izleyicilere doğru bilgileri aktarıyor.
Dövme yaptırmak günah mı? Dövme varken namaz kılınır mı?
Kardeşler arası küs kalmanın vebali nedir?
Vebalden çok, hoş bir şey değil. Dünya işlerinden dolayı küs kalmak doğru değil. Dinen de caiz değil. Elini uzatan sevap kazanır, elini çeken günaha girer. Siz elinizi uzatanlardan olun.
Babam, annemle beni bırakıp gitti. Tuttuğu oruç kabul olur mu?
Senin gibi bir kızı bırakıp gitmek büyük bir hata. Allah babanı affetsin. İyi bir şey yapmamış.
Namaz kılarken aklıma başka şeyler geliyor, günah mı?
Bu günah değil. Sen kasti bir şey yapmıyorsun. İbadet ederken akıllara farklı şeyler gelebiliyor. Bunlar irade dışında oluyor.
Kul hakkı yemenin günahı nedir?
Kul hakkı, en ağır haklardan biridir. Halka ait olan, kamuya ya da bir başkasına ait olanın hakkını yemek çok tehlikelidir. Kul hakkı yiyen kişi, hakkını yediği kişiyle helalleşmelidir. İşin içinde para varsa o parayı da karşısındaki vermelidir.
Sahurda oda arkadaşlarımdan ocağımı sakladım, günah mıdır?
Onlar senin ocağından istifade etsinler. Ama sahura kalkan kişi de seni rahatsız etmemeli. Uykundan uyandırmamalı. Sizi üzmesinler, siz de hakkınızı onlara helal edin.
Piercing yaptırmak günah mı?
Peygamber efendimiz dövmeden hoşlanmamıştı ve yasaklamıştı. Piercing de güzel bir aksesuar değil. Dövme yasaktır, piercing de hoş baktığımız bir şey değil.
Oje ile namaz kılınır mı?
Abdest aldığında tırnağında oje yoksa abdestin bozulduğuna ana kadar namaz kılabilirsin. Oje varken abdest alınırsa namaz geçerli olmaz. Bu zahmete girmemek için oje kullanmamayı öneriyoruz.