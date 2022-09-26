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NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET BÖLÜMLER
2 Ekim 2022, Pazar 10:00
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
2 Ekim 2022, Pazar

İslam dini ile ilgili sorular yanıt buluyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kuran ve Sünnet programında merak edilen konuları ayetler ve hadisler ışığında açıklıyor.

Programın bu haftaki konuları:

Borcunu ödemeden ölen kişinin ahiretteki durumu nedir?

Kul hakkına giren davranışlar nelerdir?

Ölen kişinin namaz borcu ödenir mi?

Sorular, telefon bağlantıları ve hayatın içinden ders veren görüntüler… Hepsi ve daha fazlası Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet'te…

DEVAMI
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet yeni bölümüyle Pazar 10.00'da atv'de
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet yeni bölümüyle Pazar 10.00'da atv'de
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
25 Eylül 2022, Pazar
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
18 Eylül 2022, Pazar
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11 Eylül 2022, Pazar
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
16 Mayıs 2021, Pazar
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11 Nisan 2021, Pazar
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
4 Nisan 2021, Pazar
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
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