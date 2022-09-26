Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

İslam dini ile ilgili sorular yanıt buluyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kuran ve Sünnet programında merak edilen konuları ayetler ve hadisler ışığında açıklıyor.

Programın bu haftaki konuları:

Borcunu ödemeden ölen kişinin ahiretteki durumu nedir?

Kul hakkına giren davranışlar nelerdir?

Ölen kişinin namaz borcu ödenir mi?

Sorular, telefon bağlantıları ve hayatın içinden ders veren görüntüler… Hepsi ve daha fazlası Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet'te…