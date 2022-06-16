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NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET GALERİ

Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

GİRİŞ TARİHİ: 16.06.2022, 16:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.06.2022, 16:58
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Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, yüce Allah'ın emanetidir.

Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, yüce Kur'an'ın suresine isim olmuştur; Hz. Meyrem'dir.

Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, cenneti erkek ile paylaşandır; Hz. Havva'dır.

Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, peygamber doğuran bir anadır; Hz. Amine'dir.

Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, peygamberin alnından öptüğü kız çocuğudur; Hz. Fatıma'dır.

Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, erkeklere dinini öğreten öğretmendir; Hz. Aişe'dir.

Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, gerektiğinde zalim, diktatör ve sahte ilahlara haddini bildirendir; Hz. Asiye'dir.

Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, ticarette harama bulaşmadan erkeklerle boy ölçüşen ve hatta onları aşandır, kadın vefadır; Hz. Hatice'dir.

Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, zalim putperestlere direnip, şehadeti onursuzluğa yeğleyendir; Hz. Sümeyye'dir.

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