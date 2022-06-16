Nihat Hatipoğlu, dinimizde kadından nasıl bahsedildiğini anlatıyor...

Kadın, yüce Allah'ın emanetidir. Kadın, yüce Kur'an'ın suresine isim olmuştur; Hz. Meyrem'dir. Kadın, cenneti erkek ile paylaşandır; Hz. Havva'dır. Kadın, peygamber doğuran bir anadır; Hz. Amine'dir. Kadın, peygamberin alnından öptüğü kız çocuğudur; Hz. Fatıma'dır. Kadın, erkeklere dinini öğreten öğretmendir; Hz. Aişe'dir. Kadın, gerektiğinde zalim, diktatör ve sahte ilahlara haddini bildirendir; Hz. Asiye'dir. Kadın, ticarette harama bulaşmadan erkeklerle boy ölçüşen ve hatta onları aşandır, kadın vefadır; Hz. Hatice'dir. Kadın, zalim putperestlere direnip, şehadeti onursuzluğa yeğleyendir; Hz. Sümeyye'dir.