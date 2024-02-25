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25 Şubat 2024, Pazar 00:00

Hasta olanlar nasıl namaz kılmalı?

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İslam dini ile ilgili sorular yanıt buluyor.

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