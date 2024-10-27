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27 Ekim 2024, Pazar 10:00

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet yeni bölümüyle Pazar 10.00'da atv'de

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