Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarında soruları cevaplıyor

Gelin olarak Diyarbakır'a geldim. Annem yanına çağırdı ama gidemedim. Bu yüzden bana beddua etti. Annemin bedduası tutar mı?

Annenin beddua etmesi yanlış. Ben de sana Allah hayırlı bir evlat nasip etsin diyorum. Hak etmediğin bedduayı Allah geri çevirsin inşallah.