Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarında soruları cevaplıyor

Ramazan ayında atv ekranında izleyicinin karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yine tüm merak edilen soruları cevaplıyor. Duaların edildiği, ilahilerin dinlendiği iftar ve sahur programları Ramazan boyunca atv'de.
Annemin mezarına gidemiyorum. Rüyama da hiç girmiyor. Annem bana gücenmiş olabilir mi?
Siz bulunduğunuz yerde dua edin. Her zaman her yere ulaşabilme imkanı olmuyor. Ettiğiniz dua, siz annenizin başındaymışsınız gibi kabul görür.
4 tane düşüğüm var ve hiç çocuğum yok. Düşük yapmanın cennette bir yeri var mıdır?
Düşük yaptığınız çocuklar size faydalı olacak. Hz. Peygamber'in bir sözü var. Diyor ki, "Bir kadın düşük yaparsa, ölen çocuk kordonuyla anne babasını kurtaracak." Ahirette, bir genç delikanlı veya hanımefendi sizi karşılayacak 'hoş geldin ana' diyecek. Siz onu tanımayacaksınız ama o sizi tanıyacak.
Migren oruç tutmaya engel mi? Migreni olanlar oruçtan muaf mı?
Migren ciddi bir hastalık. Bu konuda doktora danışmakta fayda var. Doktor 'oruç tutamazsın' derse yapacak bir şey yok. Tutamadığın oruç karşılığında para verebilirsin.
Oruçluyken nemlendirici ve ruj kullanmak orucu bozar mı?
Ruj sürmeyi tavsiye etmiyorum. Nemlendirici ise ona göre biraz daha masum. Dudakların çatlıyorsa ve acı veriyorsa nemlendiriciyi emmemek kaydıyla sürülebilir.
Gelin olarak Diyarbakır'a geldim. Annem yanına çağırdı ama gidemedim. Bu yüzden bana beddua etti. Annemin bedduası tutar mı?
Annenin beddua etmesi yanlış. Ben de sana Allah hayırlı bir evlat nasip etsin diyorum. Hak etmediğin bedduayı Allah geri çevirsin inşallah.
Kabire girdiğimiz zaman Peygamber Efendi'mizi görecek miyiz?
Bazı kitaplarda Hz. Peygamber'i görebileceğimiz söyleniyor. Tabii ki nasıl göreceğiz onu dünyadaki akıl ve ölçeklerle bilmemiz mümkün değil.
Sosyal medyada bir hata yaptım ve babam beni affetmiyor. Bunun bir günahı var mıdır?
Babalar kızlarına kızar, seni korumak için kızıyordur. Hata yapılabilir ama babanın elini öpmen gerekiyor. Bir daha o hatayı yapmayıp dikkatli olursan baban da seni affedecektir.
Dövme haram mı? Dövme abdest geçiriyor mu? Dövme gusüle engel mi? Kaşlarım döküldüğü için kalıcı dövme yaptırdım, gühan mıdır?
Kalıcı dövme ve geçici dövme var. Geçici dövmenin günahı geçicidir ama kalıcı olduğu zaman günahtır. Müge Anlı'nın başlattığı bir 'Sevgi İzi' projesi vardı. Bu proje için caiz demiştim. Çünkü zihinsel engelli kardeşlerimizi koruyacak bir şey.
Genel manada ise dövme haramdır. Gusüle engel değildir ama haramdır. Zorunluluk durumu ortaya çıkarsa (aile içi huzuru bozacak bir hastalık sonucu) o zaman da mekruh olmakla birlikte caizdir.
Damadın evinde ölmek günah mı? Köyde damadının evinde ölenleri pencereden çıkarıyorlardı bu doğru mu?
Damadın evinde ölmek günah değil. Bunlara inanmamak lazım, hurafelere kulak asmayalım.
Ölüyü camdan, pencereden çıkarmanın dinde bir yeri yok. Bu örf olabilir ama yanlış bir örf. Ölüye zarar vermemek lazım.