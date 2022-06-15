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Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

GİRİŞ TARİHİ: 15.06.2022, 17:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.06.2022, 17:12
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Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

Gusletmek isteyen kimse, önce besmele çekerek gusle niyet eder.

Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

Ellerini bileklerine kadar yıkar.

Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

Sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu üç defa tekrar eder.

Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

Oruçlu değilse, suyun boğazına ulaşmasını sağlar.

Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

Sonra yine sağ eli ile burnuna üç defa su çeker ve iyice temizler.

Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

Sonra namaz abdesti gibi bir abdest alır. (şayet yıkandığı yere su toplanıyorsa, ayakları abdest alırken değil, gusülden çıkarken yıkar).

Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

Abdest aldıktan sonra, önce başına, sonra sırasıyla sağ ve sol omuzlarına üçer defa su döker.

Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

Vücudun her tarafını yıkar ve hiçbir yerinin kuru kalmaması için dikkat eder.

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