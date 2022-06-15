Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin adabını anlatıyor...

Gusletmek isteyen kimse, önce besmele çekerek gusle niyet eder. Ellerini bileklerine kadar yıkar. Sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu üç defa tekrar eder. Oruçlu değilse, suyun boğazına ulaşmasını sağlar. Sonra yine sağ eli ile burnuna üç defa su çeker ve iyice temizler. Sonra namaz abdesti gibi bir abdest alır. (şayet yıkandığı yere su toplanıyorsa, ayakları abdest alırken değil, gusülden çıkarken yıkar). Abdest aldıktan sonra, önce başına, sonra sırasıyla sağ ve sol omuzlarına üçer defa su döker. Vücudun her tarafını yıkar ve hiçbir yerinin kuru kalmaması için dikkat eder.