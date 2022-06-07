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Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

GİRİŞ TARİHİ: 07.06.2022, 17:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.06.2022, 17:44
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Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Sucuğa at, eşek ve domuz eti karıştırmak insanları aldatmaktır, büyük günahtır.

Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Tereyağının içine patates koymak insanları aldatmaktır, büyük günahtır.

Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Zeytinyağın içine ayçiçeği yağı katmak insanları aldatmaktır.

Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Balın içine glikoz şurubu veya şeker karıştırmak insanları aldatmaktır.

Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Sütün içine su katmak insanları aldatmaktır.

Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Köftenin içine soya eti koymak insanları aldatmaktır, günahtır.

Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Peynire bitkisel yağ atıklarını koymak insanları kandırmaktır.

Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Saf olması gereken tarçın, kırmızı biber gibi toz halindeki baharatlara katkı maddesi koymak günahtır.

Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Yaş fındık ve cevizleri ağır çeksin diye suyla ıslatmak insanları aldatmaktır, büyük günahtır.

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