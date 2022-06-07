Nihat Hatipoğlu'ndan büyük günahlardan gıda sahtekarlığı...

Sucuğa at, eşek ve domuz eti karıştırmak insanları aldatmaktır, büyük günahtır. Tereyağının içine patates koymak insanları aldatmaktır, büyük günahtır. Zeytinyağın içine ayçiçeği yağı katmak insanları aldatmaktır. Balın içine glikoz şurubu veya şeker karıştırmak insanları aldatmaktır. Sütün içine su katmak insanları aldatmaktır. Köftenin içine soya eti koymak insanları aldatmaktır, günahtır. Peynire bitkisel yağ atıklarını koymak insanları kandırmaktır. Saf olması gereken tarçın, kırmızı biber gibi toz halindeki baharatlara katkı maddesi koymak günahtır. Yaş fındık ve cevizleri ağır çeksin diye suyla ıslatmak insanları aldatmaktır, büyük günahtır.